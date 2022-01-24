Росреестр создаёт единую платформу геоданных о земле и недвижимости

Росреестр планирует создать единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), сообщает «Ъ» со ссылкой на проект постановления Правительства.

Исполнителем это инициативы станет специально создаваемая кабмином госкомпания «Роскадастр». Она также обеспечит обмен данными с действующими информсистемами федеральных госорганов, регионов и муниципалитетов.

Новая цифровая платформа должна консолидировать данные из разных ведомственных систем: Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Росимущества, Рослесхоза и др. (всего 14), а также региональных фондов пространственных данных и других многочисленных информсистем регионов и муниципалитетов.

Пока у проекта нет никаких сроков ввода в в эксплуатацию, её запуск может состояться в 2023 году. К этому сроку Росреестр должен утвердить порядок подключения к платформе и требования к формату данных для их обмена.



Цифровая платформа должна обеспечить подключение к системе новых участников, целостность и доступность данных, а также интеграцию с другими информсистемами. Доступ к геопространственным данным можно будет получить на «Госуслугах».



Первыми протестировать работу платформы смогут Иркутская область, Татарстан, Пермский и Краснодарский край — участники другого эксперимента Росреестра по созданию единого информационного ресурса по учёту земли и недвижимости. «Ъ» отмечает, что эти «пилоты» запускались ещё до появления госпрограммы и теперь будут включены в системную работу, а все имеющиеся результаты эксперимента должны быть учтены при разработке единой платформы.

В данный момент проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, которое завершится 3 февраля 2022 года. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.