Предложения МВД по аресту криптовалют включены в законопроект «О цифровой валюте»

Министерство внутренних дел РФ согласовало доработанные законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют.

«Министерством внутренних дел РФ рассмотрены и согласованы доработанные по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко, состоявшегося 18 апреля, проекты федеральных законов „О цифровой валюте“ и „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона ‘О цифровой валюте’“», — сообщили в ведомстве.

В законопроектах учли предложения МВД. Они касаются ареста цифровых валют по постановлению суда в рамках уголовного судопроизводства и создания специального кошелька для хранения конфискованных и арестованных активов. В ведомстве отметили, что вопросы порядка исполнения биржами решения о наложении ареста и урегулирования порядка хранения арестованных активов прорабатываются.

В разговоре с юристом «Роскомсвободы» Евгением Кравченко мы вспомнили, что прецедент наложения ареста на криптовалюту в рамках расследования уголовного дела уже был в начале апреля текущего года, но эксперт уточнил:

«Тут предложение МВД арестовывать криптовалюту по уголовному делу. Да, верно суды ранее уже арестовывали криптовалюту, но это было в рамках судебного разбирательства. Сейчас же предлагается, что по заявлению МВД суд будет арестовывать криптовалюту уже с этапа уголовного дела».

«Постепенная легализация криптовалюты продолжается», – подытожил Евгений Кравченко.

Ранее сообщалось, что разрабатывающий законопроект «О цифровой валюте» Минфин поддержал ряд предложений ФНС, ФСБ и МВД. Последнее указывало, что документ не полностью регулирует исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалют и создание кошельков для хранения конфискованных активов. Законопроект предусматривает проведение операций с цифровыми валютами через российские банки, идентификацию держателей криптокошельков и разделение инвесторов по квалификациям. В апреле Минфин внес ряд изменений в документ.