Столичная мэрия заглянет в ночные клубы... через камеры видеонаблюдения

Власти Москвы обязали некоторые развлекательные заведения подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных мэрии (ЕЦХД, центр обработки данных, на базе которого работает городская система распознавания лиц; им управляет департамент информационных технологий Москвы), сообщает «Ъ» со ссылкой на источники среди управляющих столичными ночными клубами и барами.

Сейчас в столице работает 213 тысяч камер видеонаблюдения, данные из них попадают в ЕЦХД, доступ к которому есть у МВД.

Один из собеседников издания уточнил, что установку камер курирует префектура Центрального административного округа Москвы. По его словам, владельцам заведений нужно подписать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования. Другой источник сообщил, что переговоры с мэрией идут месяц, в первую очередь на них обсуждается подключение к ЕЦХД камер на входах.

Часть заведений уже вынудили подписать вышеупомянятое гарантийное письмо. Но некоторые источники издания отмечают, что владельцы клубов будут саботировать осуществление проекта, чтобы сохранить посетителей.

В сентябре прошлого года московские власти решили доработать систему распознавания лиц: научить видеокамеры и нейросети искать не только возможных преступников, но и их сообщников, а также вычислять маршруты передвижений. Кроме того, мэрия захотела дать системе распознавания, которая используется для поиска преступников и выписки штрафов, доступ к фотографиям профиля пользователей портала mos.ru.