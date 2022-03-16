Правительство может повысить беспошлинный порог интернет-покупок до 1000 евро

Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до одной тысячи евро. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций.

«Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро. Речь идет об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил федеральный чиновник.

Сообщается, что соответствующее предложение будет направлено партнерам по ЕАЭС. Согласно планам правительства, повышенный лимит будет действовать до 1 октября.

Ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.

С 1 января 2020 г. беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет 200 евро. В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.