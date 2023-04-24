Работающим из-за границы россиянам поднимут НДФЛ. UPD: Пояснения Минфина и экспертов, о чём всё же сам законопроект

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект №343435-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Это достаточно большой пакет поправок более чем на 200 страниц, где кроме прочего есть норма, обязывающая российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ (налог на доходы физлиц) с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства.



Новшество должно затронуть всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.



Уточняется, что работодатели или заказчики будут взимать с исполнителей или сотрудников НДФЛ по базовой ставке 13-15%. А после утраты налогового резидентства выплаты НДФЛ будут увеличены до 30%.



То есть будет введён своего рода «налог на релокацию», о котором власти говорят с конца прошлого года. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 г.



Комментируя новый законопроект, известный адвокат Калой Ахильгов напомнил:

«Гражданин РФ утрачивает статус налогового резидента РФ в случае, если он находится за пределами страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев».

Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

Таким образом, российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет. Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

По разным данным, осенью прошлого года, когда была объявлена частичная мобилизация, Россию покинуло от 600 тысяч до одного миллиона граждан. Работа многих из них так или иначе связана с интернетом и цифровыми технологиями.



В начала декабря прошлого года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании. Позже председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

UPD. Российский Минфин дал пояснения по законопроекту:

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются. Также обращаем внимание, что Законопроект в настоящее время ещё дорабатывается на площадке правительства РФ».

В свою очередь, Telegram-канал MyGap обращает внимание, что СМИ не совсем точно истолковали законопроект Правительства. На самом деле, повышение НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа россиян уже давно является законом (ст. 224 НК РФ).

«То, что планируют сделать сейчас, так это прокачать администрирование этого закона. Потому что в реальности 99,99% эмигрантов продолжают платить классический НДФЛ 13%», – утверждает MyGap.

По его мнению:

«Госдума решила переложить бремя на работодателя и пытается заставить уже его отвечать за своих работников. Работники же, понятное дело, почему-то не торопятся заявить об утере своего статуса налогового резидента в РФ. Вообще, мне больше интересен мотив, почему кто-то решил через депутатов этот закон проапргрейдить».

«Насколько это поможет пополнить бюджет/вернуть на Родину бегунков — очень сомнительно. Ведь 13% НДФЛ — это было единственным плюсом работать на российских юрлиц. А 30% - это сопоставимо уже с ЕС. Что-то мне подсказывает, Россия своим ограничительным ходом под номером 1327 лишь толкнет многих айтишников в сторону ЕС», – полагает MyGap.