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March 26, 2021, 1:18 p.m.

Вологодского подростка оштрафовали на 30 тысяч рублей и вынудили уйти из школы

Причиной этому стали посты и видеоролики о протестах в поддержку Навального, причём жалобу в полицию отправила директор учебного заведения.

Комиссия по делам несовершеннолетних в Вологодском районе оштрафовала ученика 10-го класса Илию Е. на 30 тысяч рублей из-за видео о протестах в поддержку Алексея Навального и задержания на акции 31 января.

Подростка признали виновным по двум протоколам: в организации акции из-за видео по итогам митинга 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и в участии в несогласованной акции после задержания 31 января (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). По первому делу Илию оштрафовали на 20 тысяч рублей, по второму — на 10 тысяч. Также по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП) на 100 рублей оштрафовали его мать.

Кроме этого, десятиклассника вынудили забрать документы из школы, рассказал «Новой газете» адвокат Сергей Тихонов. По его словам, завуч беседовал со школьником, оказывал «определенное давление и делал недвусмысленные намеки, что ему надо из школы уйти». Правозащитник добавил, что именно директор школы сообщила в полицию о том, что подросток опубликовал видео в поддержку Навального. Женщина заявила, что подросток «осуществляет предварительную агитацию» в социальных сетях и призывает людей принять участие в митинге 31 января.

В интервью «МБХ медиа» школьник рассказал следующее:

«Было понятно, что меня выгонят, потому что успеваемость у меня была не очень. Мне завуч сказал, чтобы я сам написал заявление. Говорили, что в противном случае маму еще раз оштрафуют».

«Комиссия даже ролик этот не смотрела. Выявил признаки агитации инспектор полиции, а они даже не заморачивались с сопоставлением. Это кошмар, что происходило. Мальчика пугали психиатрической больницей, угрожали уголовной ответственностью, — сообщил Тихонов. — А мальчишка-то ничего не украл, никаких правонарушений не совершал, просто высказал свое мнение. А теперь только за это штраф 20 тысяч. У меня другие, кого я защищал, меньше получали, ниже минимального размера, а здесь вот так».

В аудиозаписи, которая имеется в распоряжении «МБХ медиа», члены комиссии по делам несовершеннолетних действительно на протяжении часа психологически давят на подростка, запугивая и угрожая более серьезным наказанием в случае повторного правонарушения. Женщина на диктофонной записи говорит следующее:

«Может быть тебя кто-то учит? Или над тобой стоят старшие товарищи? Тебе в жизни больше заняться нечем? У тебя все проблемы решены? Ты везде себя реализовал, только в митингах не реализовал? Дальше еще хуже будет, поверь. Привлечение к уголовной ответственности за призывы к свержению власти. Я не стращаю, но одно неловкое движение, неправильно сказанное слово… Тебе зачем это? Ты молодой нормальный парень, зачем жизнь себе ломать?»

Помимо проблем с законом и будущими штрафами на сотни тысяч рублей шестнадцатилетнего подростка пугали и постановкой на учет психоневрологический диспансер. Несмотря на то, что вторая комиссия по делам несовершеннолетних решила дать ему еще один шанс и время, чтобы исправить оценки в школе, Илия добровольно ушел оттуда.

 

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