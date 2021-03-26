Вологодского подростка оштрафовали на 30 тысяч рублей и вынудили уйти из школы

Комиссия по делам несовершеннолетних в Вологодском районе оштрафовала ученика 10-го класса Илию Е. на 30 тысяч рублей из-за видео о протестах в поддержку Алексея Навального и задержания на акции 31 января.

Подростка признали виновным по двум протоколам: в организации акции из-за видео по итогам митинга 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и в участии в несогласованной акции после задержания 31 января (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). По первому делу Илию оштрафовали на 20 тысяч рублей, по второму — на 10 тысяч. Также по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП) на 100 рублей оштрафовали его мать.

Вологодского десятиклассника оштрафовали на 30 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального, его мать — еще на 100 тысяч (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). А еще подростка заставили забрать документы из школы https://t.co/GrgiKQ604D — Дождь (@tvrain) March 26, 2021

Кроме этого, десятиклассника вынудили забрать документы из школы, рассказал «Новой газете» адвокат Сергей Тихонов. По его словам, завуч беседовал со школьником, оказывал «определенное давление и делал недвусмысленные намеки, что ему надо из школы уйти». Правозащитник добавил, что именно директор школы сообщила в полицию о том, что подросток опубликовал видео в поддержку Навального. Женщина заявила, что подросток «осуществляет предварительную агитацию» в социальных сетях и призывает людей принять участие в митинге 31 января.

В интервью «МБХ медиа» школьник рассказал следующее:

«Было понятно, что меня выгонят, потому что успеваемость у меня была не очень. Мне завуч сказал, чтобы я сам написал заявление. Говорили, что в противном случае маму еще раз оштрафуют».

«Комиссия даже ролик этот не смотрела. Выявил признаки агитации инспектор полиции, а они даже не заморачивались с сопоставлением. Это кошмар, что происходило. Мальчика пугали психиатрической больницей, угрожали уголовной ответственностью, — сообщил Тихонов. — А мальчишка-то ничего не украл, никаких правонарушений не совершал, просто высказал свое мнение. А теперь только за это штраф 20 тысяч. У меня другие, кого я защищал, меньше получали, ниже минимального размера, а здесь вот так».

«Ты молодой нормальный парень, зачем жизнь себе ломать?».



По всей стране преследуют участников акций в поддержку Навального. Особенный интерес у силовиков вызывают школьники. Так, в пригороде Вологды подростка оштрафовали за митинг уже дваждыhttps://t.co/ygkLqxM7d7 — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 26, 2021

В аудиозаписи, которая имеется в распоряжении «МБХ медиа», члены комиссии по делам несовершеннолетних действительно на протяжении часа психологически давят на подростка, запугивая и угрожая более серьезным наказанием в случае повторного правонарушения. Женщина на диктофонной записи говорит следующее:

«Может быть тебя кто-то учит? Или над тобой стоят старшие товарищи? Тебе в жизни больше заняться нечем? У тебя все проблемы решены? Ты везде себя реализовал, только в митингах не реализовал? Дальше еще хуже будет, поверь. Привлечение к уголовной ответственности за призывы к свержению власти. Я не стращаю, но одно неловкое движение, неправильно сказанное слово… Тебе зачем это? Ты молодой нормальный парень, зачем жизнь себе ломать?»

Помимо проблем с законом и будущими штрафами на сотни тысяч рублей шестнадцатилетнего подростка пугали и постановкой на учет психоневрологический диспансер. Несмотря на то, что вторая комиссия по делам несовершеннолетних решила дать ему еще один шанс и время, чтобы исправить оценки в школе, Илия добровольно ушел оттуда.