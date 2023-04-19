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19 April 2023

В московской полиции проходит массовая проверка в связи с утечками данных силовиков

Правоохранительные органы сообщили, что полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные и сообщали их заказчикам, среди которых были и украинские граждане.

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы после утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины.

Как сообщили в правоохранительных органах, полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные сотрудников правоохранительных органов и сообщали их заказчикам, среди которых были и украинские граждане.

Telegram-канал Baza пишет, что сотрудники ФСБ уже несколько недель ведут данные проверки. Утечку очень чувствительной информации заметили в середине весны, и подозрения вскоре пали на сотрудников столичного УВД по ЦАО. Как рассказали «Базе» несколько источников, полицейские занимались платными «пробивами» для клиентов из интернета — и этим воспользовались украинцы, которые регулярно оформляли заказы на сведения о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах.

Кроме этого, Baza утверждает — в даркнете практически перестали принимать заказы на «пробивы» людей по базам МВД. А из Telegram массово пропадают аккаунты людей, которые этим занимались. Всё это происходит на фоне «зачистки» московской полиции сотрудниками ФСБ.

 

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