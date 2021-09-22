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22 сентября 2021

МВД планирует ловить преступников с помощью баз биоматериалов

В министерстве заказали исследование, которое должно проанализировать перспективы использования ИИ в области биоинформатики (объединяет биологию, кибернетику, генетику и др.), в частности — выявления фенотипичкеских признаков на основе оставленного на месте преступления генетического материала.

Как выяснил «Ъ», МВД приступило к работе над созданием сервисов искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных убийц.

 

 

На днях ФКУ НПО «Спецтехника и связь МВД РФ» (подразделение, которое отвечает за цифровизацию ведомства) разыграло тендер на научно-исследовательскую работу (НИР) под шифром «Анатомия», и его исполнением за 8,8 млн руб. займется АО «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Работы необходимо выполнить к 25 декабря.

Согласно технической документации, компания должна проанализировать перспективы использования ИИ в области биоинформатики (объединяет биологию, кибернетику, генетику и др.). В частности, подрядчик должен будет установить возможность выявлять фенотипические признаки человека (цвет кожи, глаз, волос, особенности телосложения и т. д.) на основе анализа генетического материала, который оставил преступник.

От «Генетико» потребуется создать классификатор фенотипических признаков человека с учетом особенностей криминалистики. Также подрядчик должен проанализировать отечественный и зарубежный опыт применения баз данных геномной информации для расследования преступлений.

Модель машинного обучения для предсказания фенотипических признаков человека по результатам секвенирования его ДНК можно построить, и во многих случаях она будет давать необходимые результаты, считает профессор математики, научный консультант Artezio Владимир Крылов. Однако, предупреждает он, для обучения модели необходимо иметь специальные наборы данных, содержащие большой объем кодов ДНК и соответствующие им фенотипические описания.

152-ФЗ искусственный интеллект МВД России ДНК биометрия биоматериалы

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