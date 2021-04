Данные более полумиллиарда пользователей Facebook были слиты в свободный доступ

Пользователь одного из хакерских форумов опубликовал в Сети номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщают Business Insider, а также эксперт по кибербезопасности и сооснователь фирмы Hudson Rock Элон Гал, первым заметивший базу в общем доступе.

Раскрытые данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, включая Россию (порядка 10 млн юзеров). Среди личной информации о пользователях — уникальные ID в соцсети, номера телефонов, полные имена, дата рождения, биографии из профилей и в некоторых случаях ещё и адреса электронной почты.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8