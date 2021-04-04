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April 4, 2021, 9:20 a.m.

Данные более полумиллиарда пользователей Facebook были слиты в свободный доступ

В базу входят ID, номера телефонов, полные имена, даты рождения, биографии из профилей и в некоторых случаях — адреса электронной почты; утечка затронула порядка 10 млн россиян.

Пользователь одного из хакерских форумов опубликовал в Сети номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщают Business Insider, а также эксперт по кибербезопасности и сооснователь фирмы Hudson Rock Элон Гал, первым заметивший базу в общем доступе.

Раскрытые данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, включая Россию (порядка 10 млн юзеров). Среди личной информации о пользователях — уникальные ID в соцсети, номера телефонов, полные имена, дата рождения, биографии из профилей и в некоторых случаях ещё и адреса электронной почты.

Журналисты Business Insider подтвердили подлинность части данных в базе, сверив слитую информацию с известной. По словам Гала:

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии».

Представители Facebook прокомментировали ситуацию изданию Axios: по их словам, это старая проблема, которую обнаружили и исправили ещё в августе 2019 года. Уязвимость была связана с функцией импорта контактов (Contact Importer).

«У Фейсбука утечка персональных данных в 500+ миллионов аккаунтов. Вроде подтверждено. Там имейл, телефон, полное имя, локация и биографические данные. Вообще, это жёстко», — считает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

В сентябре 2019 года СМИ сообщали о базе данных из 419 миллионов номеров телефонов пользователей Facebook: вероятно, новая база — расширенная версия предыдущей. В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США предписала Facebook Inc. выплатить штраф в размере $5 млрд (€4,4 млрд) после другой масштабной утечки. В начале 2018 года выяснилось, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

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