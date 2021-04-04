Данные более полумиллиарда пользователей Facebook были слиты в свободный доступ

Пользователь одного из хакерских форумов опубликовал в Сети номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщают Business Insider, а также эксперт по кибербезопасности и сооснователь фирмы Hudson Rock Элон Гал, первым заметивший базу в общем доступе.

Stolen Data of 533 Million Facebook Users Leaked Online https://t.co/OL7Qfe5SO6 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 3, 2021

Раскрытые данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, включая Россию (порядка 10 млн юзеров). Среди личной информации о пользователях — уникальные ID в соцсети, номера телефонов, полные имена, дата рождения, биографии из профилей и в некоторых случаях ещё и адреса электронной почты.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Журналисты Business Insider подтвердили подлинность части данных в базе, сверив слитую информацию с известной. По словам Гала:

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии».

Представители Facebook прокомментировали ситуацию изданию Axios: по их словам, это старая проблема, которую обнаружили и исправили ещё в августе 2019 года. Уязвимость была связана с функцией импорта контактов (Contact Importer).

«У Фейсбука утечка персональных данных в 500+ миллионов аккаунтов. Вроде подтверждено. Там имейл, телефон, полное имя, локация и биографические данные. Вообще, это жёстко», — считает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

В сентябре 2019 года СМИ сообщали о базе данных из 419 миллионов номеров телефонов пользователей Facebook: вероятно, новая база — расширенная версия предыдущей. В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США предписала Facebook Inc. выплатить штраф в размере $5 млрд (€4,4 млрд) после другой масштабной утечки. В начале 2018 года выяснилось, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.