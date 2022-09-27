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27 сентября 2022

За четыре года количество активных интернет-пользователей в России выросло на треть

Доля пользователей старше 60 лет увеличилась в 2,5 раза, а доля молодых сократилась на четверть, что объясняется не только демографическими причинами, но и ростом популярности интернета среди старшего поколения.

С 2017 по 2021 год число активных интернет-пользователей (выходят в онлайн ежедневно или почти каждый день) выросло на 24 млн человек, или более чем на треть, сообщает FinExpertiza.

Доля пользователей старше 60 лет увеличилась в 2,5 раза, доля молодых — снизилась на четверть. Это объясняется не только демографическими причинами, но и ростом популярности интернета среди старшего поколения.

 

Больше всего новых пользователей появилось в Чечне. Рост составил 121,5% за четыре года. Также в десятку самых быстрорастущих по количеству пользователей направлений вошли Ленинградская область (на 58,2%), Дагестан (58%), Ульяновская область (57,5%), Рязанская область (55,9%), Калмыкия (52,8%), Ненецкий автономный округ (52,4%). Новые пользователи появились также в Сахалинской области (48,8%), Хакасии (48,4%), Нижегородской области (47,6%).

Самые активные пользователи живут в Ямало-Ненецком автономном округе (94,3% населения от 15 лет и старше), Чечне (93,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (90,6%). Высокие показатели у Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы.

Меньше всего активных интернет-пользователей в Тверской и Липецкой областях. В список регионов с небольшими показателями активности вошли Марий Эл и Новгородская область, Калужская область, Мордовия, Самарская, Рязанская и Тамбовская области.

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