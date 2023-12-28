Медиарынок предложил переработать закон о «сиротских» произведениях

Представители российских аудиостримингов, онлайн-кинотеатров и кинопродакшенов предложили радикально переработать законопроект, устанавливающий порядок использования так называемых орфанных, или «сиротских», произведений, то есть музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен или с кем не удается установить коммуникацию. Текст предложенных изменений имеется в распоряжении РБК.



Внесённый в июле текущего года законопроект, предлагающий выдачу лицензии на использование «сиротских» произведений через уполномоченную организацию, кроме прочего предполагает выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется.



Ко второму чтению были внесены новые поправки, в разработке которых принимали участие представители отрасли («Союзмультфильм», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация интернет-видео, Национальная федерация музыкальной индустрии) при консультации юристов фирмы Semenov&Pevzner.



Одна из ключевых — уточнение самого понятия «сиротского» произведения. Так, прошедший первое чтение документ предлагал признавать произведение «сиротским» даже в том случае, если его автор известен, но не ответил уполномоченной организации по управлению коллективными правами (ОКУПу) по почте или не проживает по адресу регистрации.



Авторы поправок призывают признавать произведение «бесхозяйным» только в том случае, если были приняты «надлежащие меры по поиску правообладателя», а на момент признания произведения орфанным не истекло 30 лет с момента обнародования (отсчет с 1 января). В случае если в отношении произведения установлен хотя бы один автор или правообладатель, оно уже не может быть признано «бесхозяйным».



Предложенные отраслью изменения направлены прежде всего на защиту прав авторов, утверждают в НФМИ. «Понятие «сиротских» произведений в предложенных поправках соответствует общемировой практике, что позволит избежать ситуации, заложенной в изначальной версии законопроекта, когда автор не ответил ОКУПу по почте, не проживает по адресу регистрации или опубликовал произведение в интернете под никнеймом и его произведение становится «сиротским», — утверждает представитель федерации.



В текущей версии законопроекта предлагаемые меры по поиску авторов «сиротских» произведений открывают широкие возможности злоупотребления этой опцией, объясняет глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин: «ОКУП «веером» разошлет бумажные письма на почтовые адреса, когда-то как-то связанные с реальными авторами произведений, выждет какое-то символическое время, а потом на основании отсутствия ответа признает эти произведения «сиротскими» и начнет их монетизировать».



Кроме того, формулировки юридически открывали окно и для принудительного лицензирования контента западных правообладателей, прекративших работу в России, продолжает Бырдин:

«Представьте себе ситуацию: кинокомиксы Marvel официально в России не выходят. При сохранении механизма и расширении рамки закона на аудиовизуальные произведения уполномоченный ОКУП сможет направить письмо по адресу их старого российского офиса и, не дождавшись ответа, «осиротить» фильмы Disney. Это будет явное злоупотребление правом».

Правом признавать произведение «сиротским» авторы поправок предлагают наделить не один из ОКУПов, а орган исполнительной власти. Предложение придавать статус «сиротских» произведений не через ОКУПы, а через органы власти в Национальной федерации музыкальной индустрии обосновывают тем, что любой ОКУП «коммерчески заинтересован в максимально большем каталоге «сиротских» произведений». Аналогичное мнение выразил и Алексей Бырдин.



Впрочем, поправки в законопроект полностью не исключают ОКУПы из процедуры использования «сиротского» произведения, обращает внимание управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов: уполномоченному госоргану переходит лишь часть полномочий, возложенных в первоначальной редакции на ОКУП.



Оплату за «сиротские» произведения авторы поправок ко второму чтению призывают разрешить только через счета в банках с доминирующим госучастием. Один из источников РБК утверждает, что уполномочить на это планируется «Сбер».



Предложенные поправки исключают чрезмерное вмешательство в функционирование рынка, а включение в текст уполномоченного органа госвласти и госбанка снимает вопросы, связанные с возможными злоупотреблениями, утверждает Роман Лукьянов из Semenov&Pevzner.