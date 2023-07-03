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3 July 2023

Определён порядок проведения обязательной геномной регистрации

Основаниями будут служить постановления судов, обращения органов дознания и вступившие в силу обвинительные приговоры

Правительство России опубликовало постановление «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Документ, являющийся следствием принятого в начале года закона о расширении обязательной геномной регистрации, определяет порядок проведения процедуры как в обязательном, так и добровольном порядке.

Геномные данные — клеточные данные, необходимые организму для роста и функционирования, которые содержат в себе такую информацию, как последовательность молекул в генах организма. Такие материалы являются уникальными и могут принадлежать только одному человеку.

Обязательную геномную регистрацию смогут проводить органы предварительного следствия, учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, подразделения органов внутренних дел, занимающиеся розыском без вести пропавших лиц, территориальные органы МВД, обеспечивающие содержание лиц, подвергнутых административному аресту, учреждения судебно-медицинской экспертизы, а также подразделения, к компетенции которых относится осуществление экспертно-криминалистической деятельности.

Основания для проведения обязательной геномной регистрации могут быть следующими:

  • вступивший в законную силу обвинительный приговор суда;
  • постановление о назначении судебной экспертизы;
  • постановление суда об административном аресте;
  • обращение органов предварительного следствия либо органов, занимающихся розыском без вести пропавших;
  • принятие решений, предусмотренных статьями 46 и 47 УПК РФ, в отношении подозреваемых и обвиняемых лиц соответственно.

Добровольная геномная регистрации также проводится органами внутренних дел. Для проведения процедуры, стоимость которой составляет 1400 рублей, необходимо подать письменное заявление.

Все положения постановления вступают в силу с момента опубликования, за исключением пункта, касающегося проведения обязательной геномной регистрации лиц, подвергнутых административному аресту — он начнёт действовать с 1 января 2025 года. 

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