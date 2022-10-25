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25 October 2022

Песня Оксимирона «Последний звонок» признана экстремистской

В прокуратуре, которая стала инициатором запрета песни, уточнили — «основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки».
Фото: oxxxymiron.com

Текст одной из песен репера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) признан экстремистским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Замоскворецкий районный суд города Москвы, пресс-служба которого уточнила, что речь идёт о тексте песни «Последний звонок».

Административным истцом по делу выступила московская прокуратура, обратившаяся в суд «в интересах РФ».

В надзорном ведомстве уточнили также, что «основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки». Судья Мария Патык прокурорский иск удовлетворила.

 

В «Последнем звонке» от первого лица рассказывается история подростка, устроившего стрельбу в школе. В любительском видео нарезка кадров из эстонского фильма «Класс» о двух школьниках-изгоях, которые решаются расстрелять одноклассников. В начале октября рэпер был внесён в реестр «иностранных агентов-физлиц», а с начала так называемой «специальной военной операции» он уехал их России, вернувшись лишь ненадолго для съёмок видеоклипа «Ойда», в котором «передаёт привет Следственному комитету» и высказывается о сложившейся в стране политической обстановке с точки зрения оппозиции.

114-ФЗ музыка экстремистские материалы 472-ФЗ РПЦ колумбайн рэп шутинг прокуратура Oxxxymiron

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