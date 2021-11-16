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16 ноября 2021

В Подмосковье на «укрепление доверия к органам власти» выделили 1,3 млрд рублей

Новостными выпусками, ток-шоу, репортажами и другими TV-форматами областные власти попытаются сформировать «положительный образ региона, создающего условия для самореализации в политическом, экономическом и иных аспектах повседневной жизни».

Власти Московской области выделили приличную сумму на освещение своей деятельности в СМИ, сообщает Telegram-канал «ЧТД» со ссылкой на выложенный на сайте госзакупок тендер «Оказание услуг по освещению деятельности органов государственной власти Московской области, социально-экономического, культурного, демографического и политического положения региона путем изготовления и распространения (вещания) на территории Московской области телепередач».

Начальная цена закупки — 1 299 995 636,36 рублей.

Как следует технического задания, таким образом областные власти надеются «укрепить доверие» к себе и обеспечить «однородность информации» для жителей.

Речь идет о новостных выпусках, ток-шоу, репортажах и других телевизионных форматах. Власти надеются, что таким образом смогут сформировать «положительный образ Московской области как региона, создающего условия для самореализации и саморазвития в политическом, экономическом и иных аспектах повседневной жизни».

В документах говорится, что эфире одного из телеканалов надо будет показать почти 2 тысячи часов контента в течение 2022 года. О каком телеканале идет речь, не сообщается. Ранее аналогичные контракты стабильно получал телеканал «360°», отмечает «ЧТД».

Окончание подачи заявок — 8.12.2021 г. Начало оказания услуг — 1 января 2022 года, окончание — 20 декабря 2022 года (включительно).

Исполнитель в период действия государственного контракта осуществляет изготовление (производство) телепередач, материалов, освещающих деятельность органов государственной власти Московской области, политическое, социально-экономическое, культурное, демографическое,  спортивное и иные  положения региона, а также размещает их в эфире электронного средства массовой информации (телеканал).

«Объем вещания телепередач, материалов в эфире электронного средства массовой информации: 119 309 (сто девятнадцать тысяч триста девять) минут. Допустимый объем повторных показов – не более 50 (пятидесяти) процентов от общего ежемесячного объема телепередач, материалов», — также говорится в ТЗ. Время размещения (вещания) в эфире электронного средства массовой информации – ежедневно, интервал вещания с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов (время московское).

госзакупки телевидение пропаганда Московская область TV

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