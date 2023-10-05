Красный крест опубликовал правила ведения кибервойн

Международный комитет красного креста (МККК) представил правила ведение войн в киберпространстве. Появление подобного документа происходит впервые — всё больше гражданских лиц вовлекается в вооруженные конфликты с помощью цифровых устройств.
Международное гуманитарное право (МГП) уже предусматривает набор общепризнанных правил, целью которых является защита гражданского населения и солдат, которые больше не могут принимать непосредственное участие в боевых действиях. МГП не запрещает хакерство.
Публикация МККК призвана конкретизировать эти нормы в области кибервойн. Всего насчитывается восемь правил:
«Киберпространство — это не пространство беззакония. Даже войны имеют пределы», — заявляет МККК.
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