Красный крест опубликовал правила ведения кибервойн

Международный комитет красного креста (МККК) представил правила ведение войн в киберпространстве. Появление подобного документа происходит впервые — всё больше гражданских лиц вовлекается в вооруженные конфликты с помощью цифровых устройств.

Международное гуманитарное право (МГП) уже предусматривает набор общепризнанных правил, целью которых является защита гражданского населения и солдат, которые больше не могут принимать непосредственное участие в боевых действиях. МГП не запрещает хакерство.

Публикация МККК призвана конкретизировать эти нормы в области кибервойн. Всего насчитывается восемь правил:

Не направлять кибератаки на гражданские объекты; Не использовать вредоносное программное обеспечение, которое распространяется автоматически и наносит безразборный ущерб как военным, так и гражданским объектам; Избегать или сводить к минимуму последствия, к которым операция может привести гражданское население; Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных объектов; Не проводить никаких кибератак против объектов, необходимых для выживания населения; Не угрожать насилием с целью посеять террор среди гражданского населения; Не провоцировать нарушения МГП; Соблюдать указанные правила, даже если противник этого не делает.

«Киберпространство — это не пространство беззакония. Даже войны имеют пределы», — заявляет МККК.