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5 October 2023

Красный крест опубликовал правила ведения кибервойн

Единые нормы впервые появляются в этой сфере

Международный комитет красного креста (МККК) представил правила ведение войн в киберпространстве. Появление подобного документа происходит впервые — всё больше гражданских лиц вовлекается в вооруженные конфликты с помощью цифровых устройств.

Международное гуманитарное право (МГП) уже предусматривает набор общепризнанных правил, целью которых является защита гражданского населения и солдат, которые больше не могут принимать непосредственное участие в боевых действиях. МГП не запрещает хакерство.

Публикация МККК призвана конкретизировать эти нормы в области кибервойн. Всего насчитывается восемь правил:

  1. Не направлять кибератаки на гражданские объекты;
  2. Не использовать вредоносное программное обеспечение, которое распространяется автоматически и наносит безразборный ущерб как военным, так и гражданским объектам;
  3. Избегать или сводить к минимуму последствия, к которым операция может привести гражданское население;
  4. Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных объектов;
  5. Не проводить никаких кибератак против объектов, необходимых для выживания населения;
  6. Не угрожать насилием с целью посеять террор среди гражданского населения;
  7. Не провоцировать нарушения МГП;
  8. Соблюдать указанные правила, даже если противник этого не делает.
«Киберпространство — это не пространство беззакония. Даже войны имеют пределы», — заявляет МККК.
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