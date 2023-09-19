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19 September 2023

Правительство начнёт блокировать сервисы выдачи DEF-номеров

Кабмин счёл их угрозой национальной безопасности.

Правительство признало использование виртуальных номеров угрозой национальной безопасности в сфере связи и интернета.

Согласно постановлению кабинета министров, сервисы, выдающие DEF-номера, планируется блокировать с 1 сентября 2024 года. Кабмин заявляет, что мера призвана для повышения эффективности борьбы с мошенниками.

DEF — это телефонный код, который, в отличие от кода ABC, присваивается по негеографическому признаку. Такой код зависит от оператора связи.

Телефонные номера необходимы для регистрации в таких мессенджерах, как WhatsApp или Telegram. При регистрации с помощью виртуальных номеров пользователь не оставляет собственные персональные данные, что усложняет его идентификацию.

«По мнению правительства РФ, анонимные телефонные номера представляют угрозу безопасности. Почему? Потому что на них можно зарегистрировать телефонные мессенджеры, не привязанные к реальным SIM-картам, покупаемым по реальным паспортам. А что у них не представляет угрозу безопасности?» — комментирует IT-эксперт и блогер Илья Вайцман.
операторы связи 152-ФЗ персональные данные Правительство России SIM-карты DEF

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