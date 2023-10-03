Правообладатели недовольны идеей смягчить наказание за «пиратство»

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, ранее объединяла Warner Music, Universal Music, Sony; сейчас учредители не раскрываются) направила свой отзыв на подготовленный Минюстом проект поправок в статью УК РФ о нарушении авторских прав (ст. 146). НФМИ недовольна возможным смягчением наказания. Наоборот, там считают нужным ввести отдельный состав той же статьи для случаев «умышленного незаконного использования объектов авторского права в интернете».



Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на документ Федерации.

Поправки Минюста предлагают максимальный срок лишения свободы для интернет-пиратов с 2 до 3 лет при крупном размере ущерба и с 3 до 8 лет при особо крупном размере.



Также министерство предложило повысить порог наступления уголовной ответственности со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а планку особо крупного размера — с 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей.



НФМИ, в свою очередь, против смягчения ответственности, а также предлагает новый способ рассчёта ущерба потерпевшего правообладателя — по сумме дохода от «аналогичного использования объектов авторского права» за 6 месяцев.

В направленном в Минюст отзыве они сочли увеличение порога слишком резким. В случае его принятия, утверждают в организации, под правовой защитой останутся «не более 3–5% наименований наиболее дорогостоящих программных продуктов».

В Федерации поясняют, что статья о нарушении авторских прав «фактически недоступна для правообладателей для борьбы с цифровым пиратством», а большинство дел, возбужденных по ней за последние 15 лет, касаются контрафакта и продукции на физических носителях.

Гендиректор НФМИ Никита Данилов уточнил «Ъ», что среди тех дел, которые возбуждались в связи с цифровым пиратством за это время, лишь два касались пиратских копий кино, еще два — видеоигр, а по пиратству музыки не было ни одного.



Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов подтверждает, что ст. 146 «фактически не применяется к цифровому пиратству, в том числе музыки».

«Правоохранителям проще прийти в какую-то точку продаж, изъять контрафактные экземпляры, провести экспертизу и доказать наличие состава преступления у конкретного продавца или владельца точки,— поясняет партнер юрфирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев. — Когда речь идет об интернете, нужно вычислить объем скачанных копий, оценить стоимость, установить лиц, причастных к работе сайта, и др., что значительно сложнее».

Также в письме говорится о повышении административных штрафов за нарушение авторских прав (ст. 7.12 КоАП), чтобы устранить разрыв с порогом уголовной ответственности. Сейчас максимальный штраф для юрлиц составляет 40 тыс. руб.; конкретных предложений по новым административным штрафам в письме нет.



Мнения экспертов об эффективности идей участников рынка разошлись.



По мнению Романа Лукьянова, ситуацию с цифровым пиратством можно изменить, если выделить его в отдельный состав в УК, как предлагает НФМИ, но при этом «не привязывать к размеру ущерба для квалификации как преступления». Между тем господин Гусев полагает, что проблема «не в формулировке статьи, а в наличии сил и средств у правоохранительных органов».



Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян опасается, что:

«При широком толковании интернет-пиратством можно будет счесть даже сам факт посещения сайта с пиратским видеоконтентом или использование торрента в личных целях».

По мнению юриста, Минюст сейчас «сосредоточен на том, чтобы пресечь возможность зарубежных правообладателей активнее преследовать пиратов в России».