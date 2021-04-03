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April 3, 2021, 9:50 a.m.

Эксперты заявили о сливе пользовательских данных предустановленными приложениями за рубеж

В свою очередь, Минцифры России исключает такую возможность, утверждая, что ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных.

Российские приложения, которые производители с 1 апреля обязаны устанавливать на смартфоны, содержат аналитические трекеры и могут передавать данные пользователей за рубеж. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура».

Эксперты нашли встроенные механизмы слежки в приложениях Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» и «Госуслуг». Трекеров не было только в приложении платежной системы «Мир».

Компании Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook могут использовать собранные приложениями данные для таргетирования рекламы. «В компаниях-разработчиках проанализированных приложений возражают, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация в точном смысле слова не является личными данными пользователя», — отмечает «Ъ».

Минфифры, в свою очередь, исключило возможность слива предустановленными приложениями персональных данных россиян за рубеж иностранным компаниям.

В министерстве подчеркнули, что ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных:

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы».

Кроме того, отмечается, что в процессе установки приложений пользователь всегда может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором, в частности, указаны сведения о передаче данных и распространении рекламы.

IT-специалист, генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счетной палате Иван Бегтин считает, что российские корпорации и Минцифры, начав оправдываться, просто подставляются, вместо того, чтобы разъяснить ситуацию такой, какой она есть на самом деле:

«И снова я повторю одну и ту же мысль. Пока рынок AdTech существовал сам по себе - каждый гражданин сам нёс ответственность. Когда туда пришёл регулятор в лице Минцифры, то не надо увиливать, несите ответственность за то что вы требуете ставить на телефоны граждан. Не к Яндексу и не к Mail.ru и к другим претензии, а к тем кто обязал ставить их ПО на смартфоны в обязательном порядке».

«В этом смысле мне очень нравились ранние заявления Роскомнадзора и мои графики во время войны за Telegram. И потом оправдашки», — в свою очередь, иронизирует создатель "Эшер II" Филипп Кулин.

Минцифры 152-ФЗ 242-ФЗ слежка за пользователями BigData метаданные персональные данные 425-ФЗ закон о предустановке приложений магазины приложений

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