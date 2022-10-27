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Новости
27 October 2022

Впервые прекращено уголовное дело о «дискредитации армии»

Правоохранители обратили внимание на нижегородца после размещения в Сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года.

Нижегородское управление СКР прекратило уголовное дело против местного жителя, который обвинялся по статье о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».

Уголовное дело возбудили после размещения в Сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года.

Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ.

В итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина».

Украина Сетевые свободы ст.207.3 специальная военная операция дискредитация армии

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