Дайджест преследования СМИ: май'2021

В мае произошло много того, что не может не внушать опасения. Особенно насыщенной оказалась повестка вокруг СМИ, признанных иностранными агентами. Например, вслед за «Медузой» в реестр отправилось VTimes, созданное в прошлом году бывшими сотрудниками «Ведомостей» и сейчас терпящее крах из-за нового статуса. А вот государственным СМИ отчитываться об иностранном финансировании почему-то оказалось не нужно.

В офис «Радио Свобода» приходили приставы. Против псковской журналистки Светланы Прокопьевой возбудили исполнительное производство из‑за, внимание, оплаченного штрафа по уголовному делу. «Новую газету» оштрафовали за удалённую статью. Госдума приняла закон, который вводит ответственность для журналистов за процитированную информацию других СМИ.

Об этом и многом другом грустном читайте в нашем дайджесте. А ещё отдельно обратите внимание на наше интервью со старшим юристом Центар защиты цифровых прав Светланой Кузевановой, которая объясняет, почему свобода слова — это ценность для всего общества.

СМИ-иноагенты

В конце апреля-начале мая власти ввели для СМИ, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов без соответствующей пометки (часть 2.4 ст. 13.15), следующие штрафы:

для физического лица — 2-2,5 тыс. руб.;

2-2,5 тыс. руб.; для должностного лица — 4-5 тыс. руб.;

4-5 тыс. руб.; для юридического лица — 40-50 тыс. руб.

Незаконное использование отличительных признаков представителя СМИ теперь тоже карается штрафом (ч. 6.2 ст. 20.2) в размере от 20 до 30 тыс. руб. Речь идёт о бейдже и специальном жилете.

Примерно в то же время в ОБСЕ посоветовали странам-участницам избегать маркировки СМИ «иностранными агентами». По мнению Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, ограничение свободы выражения мнения для СМИ «должно иметь важные основания, чтобы быть оправданными». Риберу считает, что факт наличия финансовых связей между СМИ или их работниками и какой-либо структурой в другой стране:

«...не может служить законным основанием для их стигматизации, например, путем маркирования их как «иностранных агентов» и возложения на них дополнительного административного бремени».

Представитель рекомендовала воздерживаться от стигматизации и ограничительных мер в отношении работников СМИ и самих СМИ из других государств или имеющих (финансовые) связи с различными иностранными структурами.

Позднее «Медуза», которую в апреле текущего года признали иностранным агентом, обжаловала в суде включение издания в реестр СМИ-иноагентов. В начале июня суд отказал изданию в иске. При этом, как сообщили в издании, Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование этого СМИ.

«Основное в иске — неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции», — говорили юристы издания.

В «Репортёрах без границ» осудили присвоение «Медузе» ярлыка иноагента. Организация призвала министерство юстиции России ликвидировать «позорный и репрессивный» список «СМИ — иностранных агентов».

Рок-музыкант, лидер группы DDT Юрий Шевчук тем временем записал обращение в поддержку издания:

«Истина в переводе с санскрита означает факт. Журналисты «Медузы» работают с фактами, а не с вымыслами. Читая это издание, я это вижу. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена! А мы с вами солидарны, всегда поддержим».

К слову, В МИДе считают внесение независимых русскоязычных СМИ в данный список «зеркальной мерой», ответом на признание RT иностранным агентом в США: «Не мы начали эту войну. Мы защищали, и будем защищать своих журналистов».

Чуть позже «Медузы» в список СМИ-иноагентов внесли VTimes.

VTimes — российское деловое интернет-СМИ, основанное в 2020 году бывшими сотрудниками «Ведомостей» после того, как там случился кризис вследствие назначения исполняющим обязанности главреда Андрея Шмарова. Редакция обвинила его в цензуре и вмешательстве в уже опубликованные материалы. Издание позиционирует себя как независимое, публикующее только прошедшие тщательный фактчекинг важные новости, мнения и аналитику.

В июне VTimes объявило о прекращении работы.

«На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — написал издатель.

В сообщении также говорится, что в каждом из сценариев продолжения работы был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы. Кроме того, ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes, рассказали в издании:

«Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа».

Между тем российским государственным СМИ не нужно будет отчитываться об иностранном финансировании, потому что они якобы по определению не могут использоваться извне для формирования «искаженной картины политической действительности».

«Так что «Российская газета», которая печатает махровую китайскую пропаганду под видом редакционных заметок, политической картины не искажает — она же государственная», — иронизирует журналист Дмитрий Колезев.

Суд признал законным включение журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных агентов. Савицкую признали иноагентом в конце прошлого года. Женщина обжаловала распоряжение Минюста и попросила суд обязать министерство исключить её из реестра иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента. По мнению истицы, решение Минюста, «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны».

Городской суд в Пскове отказал в удовлетворении иска, но и это решение журналистка обжаловала. Ранее суд указал,что до вступления решения в силу статус иностранного СМИ-иноагента у Савицкой приостановлен.

Граждане России, первыми внесенные в реестр физлиц-СМИ-иностранных агентов, продолжают попытки оспорить этот «незаконный и оскорбительный», по их мнению, статус. На этой неделе суд уже отказался исключать из реестра журналистку Людмилу Савицкую.https://t.co/P9Voyt4V4m — Коммерсантъ (@kommersant) May 8, 2021

Под раздачу (или показательно?) закона об иноагентах попал и Первый канал. Суд оштрафовал телеканал на 30 тыс. руб. за материал СМИ-иноагента без маркировки. В программе «Время покажет» был продемонстрирован кусочек сюжета телеканала «Настоящее время» (внесен в список СМИ-иноагентов в 2017 году).

Помимо Первого канала за чужую цитату без пометки «иноагент» может быть оштрафован главред красноярского СМИ. В новости о доходах депутатов Госдумы в коронавирусный год была приведена фраза доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича, где он ссылался на данные Transparency Intl Russia, не сказав о внесении организации в реестр «НКО, выполняющих функции иностранного агента». Сейчас на главного редактора «ТВК Красноярск» Марию Бухтуеву составлен протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).

К другим новостям

Ближе к середине мая Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала Russia Today. В письме ведомство отметило, что «подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ». Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

12 мая Депутаты в первом чтении одобрили запрет упоминания в СМИ организаций без пометки об их ликвидации или признании террористическими. Ранее в законодательстве такая норма была прописана только в отношении упоминания экстремистских организаций, но для признанных террористическими таких требований не существовало.

«Мы считаем, что этот шаг — еще одно движение на пути к созданию безопасного интернета, безопасной информационной среды, потому что требование распространится как на средства массовой информации, так и на блогосферу», — заявил один из авторов поправок депутат Александр Хинштейн.

13 мая сотрудники полиции задержали, а позже отпустили корреспондента РБК Евгению Кузнецову и извинились. Они встретили её в подъезде дома и отвезли в отдел МВД для опроса.

Ранее сотрудники правоохранительных органов вычислили Кузнецову по камерам видеонаблюдения во время работы на протесте 21 апреля. На митинге Евгения Кузнецова присутствовала в соответствии с редакционным заданием, у неё были пресс-карта и жилет с надписью «пресса». По словам полицейских, у МВД есть списки журналистов, которые находились на митинге по работе.

«Там «Первый канал», РЕН ТВ», — пояснила одна из них. Как попадают в этот список, сотрудница полиции объяснить не смогла.

Пришедшие к корреспонденту РБК правоохранители уточнили, что постоянно отвозят в отделение людей, попавших на камеры в ходе митинга, в том числе и не находящихся в «списке МВД» журналистов.

В уральском городе Югра журналиста Эдуарда Шмонина приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Он снял фильм о схемах хищения нефти в Ханты-Мансийском автономном округе. Суд признал Шмонина виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов).

По версии прокуратуры, в феврале 2016 года журналист подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о совершении противоправных поступков, с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, подрывающих его репутацию жителем Нефтеюганска. Речь идет о бывшем депутате города Евгении Вострикове.

«Под угрозой их распространения в публичном доступе Шмонин потребовал от гражданина 3,5 млн рублей. Тот отказался выполнять незаконные требования. Тогда подсудимый разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им средств массовой информации и противоправных поступках, сопряженный с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также обвинение утверждает, что в декабре 2016 года Шмонин опубликовал на сайте Chinovnic.com видео с участием другого потерпевшего, содержащее информацию порнографического характера.

Сам Шмонин заявлял, что его преследуют за вышедший в конце ноября 2016 года фильм «Криминальная нефть», в котором рассказывалось о схемах хищения нефти в Нижневартовском районе ХМАО. «Радио Свобода» сообщало, что сразу после выхода фильма четверо героев фильма написали заявления о клевете, и в начале 2017 года полиция ХМАО уже завела дело в отношении Шмонина, его адвоката и др.

В середине мая в московский офис «Радио Свобода» пришли приставы, они описали имевшееся там имущество. Причина появления приставов неизвестна.

Против псковской журналистки Светланы Прокопьевой возбудили исполнительное производство из‑за оплаченного штрафа по уголовному делу.

«Я вот чего не понимаю: штраф по приговору уплачен 25 февраля. Исполнительное производство возбуждено 12 апреля. Почта донесла мне его сегодня. Дорогое моё, любимое, высокоэффективное сильное государство! Ну хоть чуть-чуть быстрее можно между своими собственными счетами деньги переводить?» — написала журналистка.

В новосибирское издание НГС приходили неизвестные и угрожали «закрыть» редакцию из‑за статьи про владелицу бутика Perfect Style.

В заметке «Темная королева глянца. Как известная бизнес-леди оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы» рассказывалось, что компании Светланы Маниной и её матери были ответчиками по искам о долгах на более 14 млн рублей.

Друзья известной владелицы бутика угрожают новосибирским журналистам из-за статьи про ее многомиллионные долги https://t.co/IZ6UktmAaU — Медиазона (@mediazzzona) May 19, 2021

Госдума в третьем чтении приняла закон, который вводит ответственность для журналистов за процитированную информацию других СМИ, если главный редактор процитированного СМИ не может быть привлечен к ответственности по законодательству России.

«То есть, если вы процитировали какую-то информацию, а, к примеру, Роскомнадзору она не понравилась, то последний будет искать редактора источника информации. Но если он его не найдёт, то накажет вас. Будто это не цитата в СМИ, а налоги», — рассуждает в своём telegram-канале известный адвокат Калой Ахильгов.

По мнению главреда It`s My City Дмитрия Колезева, новый закон ставит под угрозу одну из основополагающих практик российских медиа — возможность ссылаться на другие СМИ, снимая с себя ответственность за распространенную информацию:

«Откуда им знать, может ли редактор СМИ, на которое они хотят сослаться, быть установлен и привлечен к ответственности? Как они должны это предвидеть? Получается, что лучше вообще воздержаться от републикации каких-либо материалов чужих СМИ, за исключением самых крупных и известных. Этот законопроект также переносит на редакторов российских СМИ ответственность за ссылки на иностранные СМИ. Сейчас безопасное цитирование иностранных СМИ возможно по закону о СМИ, а будет невозможно. Это касается не только латвийской «Медузы», но и The New York Times или CNN».

Депутат Антон Горелкин внёс законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Необходимость поправок в законы «О СМИ» и «Об информации» парламентарий объясняет слишком большим многообразием источников, чьи данные проверить невозможно, а значит нельзя составить адекватное представление об аудитории, что «вредит рекламодателям и производителям контента».

«Новую газету» оштрафовали за удалённую статью о подготовке провокаций на митингах за Навального (ч.9 ст. 13.15 КоАП — «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Штраф в 200 тыс. руб. присудили за статью Татьяны Юрасовой про возможные провокации на митинге в январе. Главному редактору издания Дмитрию Муратову назначили штраф в размере 60 тыс. руб.

Материал Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили…» удалён по требованию Роскомнадзора в день публикации (23 января в 15:20 по мск).

В тексте рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории «Горизонт». «По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — заключили в прокуратуре.

Глава СКР Александр Бастрыкин призвал бороться с «вбросами фейков», которые наносят наносят «серьезный ущерб национальной безопасности, моральному климату, общему положению дел в стране». Он предложил внести изменения в статью 63 УК РФ, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание. То есть, использование СМИ или интернета при совершении преступления считать отягчающим вину обстоятельством. «В частности, для нас очень актуальна тема, когда в «Бессмертный полк», который проходил в интернет-режиме, в прошлом году вносили изображения нацистских преступников и так далее», — заявил он.

Новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали в СК из‑за колонки о «псевдопатриотическом бреде» во время празднования 9 мая.

В анонсе колонки говорилось, что в ней Поздняков «рассуждает о необходимости ежегодного шоу с танками и о том, каким должен быть патриотизм»:

«Страну надо лечить от псевдопатриотического бреда, — писал краевед. — Помимо того, что он мало чем обоснован, он просто опасен. <…> Эта победа, как сказано в марше, со слезами на глазах — из чего здесь делать праздник?».

«В тексте я оговорил, что никого не хотел оскорбить, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Кто-то написал в СК, наверное», — предположил Поздняков.

Депутаты внесли в Госдуму ещё один документ с поправками в российское законодательство, который явно не добавит свободы в Рунете. Проект закона №1177082-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия» вводит административную ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия или восстановлению его боевых свойств.

22 мая Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видеозаписи российского новостного агентства Sputnik на YouTube.

31 мая на специального корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

Сафонова работала на акции протеста в Москве 21 апреля. После акции к ней пришёл участковый, а затем её вызвали в отделение полиции для дачи объяснений.

У Сафоновой было редакционное задание и другие необходимые документы, которые она предъявила в полиции. Сотрудники полиции отправили запрос в МИД, где сообщили, что у неё нет аккредитации как у иностранного журналиста.

В октябре 2020 года МИД выдал «Медузе» подтверждение открытия корреспондентского пункта издания в Москве и принял документы Сафоновой для аккредитации.

В утвержденных правительством правилах аккредитации, которыми руководствуется МИД, установлен срок для решения об аккредитации, — не дольше двух месяцев. Однако ответа МИД об аккредитации Сафоновой «Медуза» не получила до сих пор. По словам Сафоновой, объясняя задержку оформления, в МИД ссылались, в числе прочего, на пандемию коронавируса.

В конце мая Мосгорсуд в очередной раз признал законным и обоснованным продление сроков содержания под стражей бывшему спецкору «Ъ» и «Ведомостей», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову — в этот раз до 7 июля. Напомним, Сафронова обвиняют в госизмене, подробности дела неизвестны.

Беларусь

18 мая в Беларуси заблокировали популярный портал TUT.BY. Официальная версия – неуплата налогов, но правозащитники и читатели связывают дело с давлением на независимые СМИ в стране.

«Возможно, TUT.BY упомянул в какой-нибудь статье один из запрещённых в Беларуси фондов ByPoL (белорусская инициатива бывших силовиков по противодействию белорусским властям — прим. ред.). По закону у нас нельзя публиковать информацию о незарегистрированных организациях. Такие основания используются редко, но сейчас вот про них вспомнили. Понятно, что это массированная атака: блокировке подверглись ещё автомобильный сервис AV.BY, сайт по поиску работы rabota.by и и провайдер Hoster.by, которые почему-то связывают с TUT.BY, хотя, насколько мне известно, это абсолютно разные юридические лица», — рассказала «РосКомСвободе» правозащитница из Human Constanta Яна Гончарова.

​​Президент страны Александр Лукашенко подписал поправки, ужесточающие законы о СМИ и массовых мероприятиях.

Теперь в Беларуси запрещено:

– освещать в СМИ несогласованные акции в режиме реального времени;

– проводить массовые мероприятия без разрешения местных властей;

– собирать деньги на оплату штрафов за нарушения правил проведения массовых мероприятий;

– журналистам организовывать акции и участвовать в них;

– журналистам и СМИ публиковать опросы общественного мнения на общественно-политические темы без получения разрешения от государства;

– размещать гиперссылки на «запрещенную» информацию;

– иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси;

– политическим и общественным организациям призывать к организации и проведению акций до получения официального разрешения на их проведение.

Зато властям разрешено:

– ограничивать работу сетей электросвязи в случае угроз нацбезопасности;

– закрывать кафе, рестораны и прекращать движение общественного транспорта в местах проведения массовых мероприятий.