Илья Яшин приговорён к 8,5 годам колонии за «дискредитацию армии»

В Мещанском районном суде города Москвы огласили приговор политику Илье Яшину по делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения дела стал апрельский прямой эфир на YouTube, во время которого Яшин рассказал о событиях в украинской Буче.

Яшина перед началом заседания не только поместили в «аквариум», но и оставили его в наручниках.

Прокуратура запрашивала для политика 9 лет по статье о распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК). Обвинение также настаивало на запрете ему пользоваться интернетом в течение нескольких лет после освобождения.

Судья Оксана Горюнова признала Яшина виновным. Читая приговор, Горюнова заявила — «из материалов изданий «РБК» и «Свободная пресса» становится ясно, что Илья Яшин испытывает ненависть к российским государственным институтам». Как отмечает SOTA, зачитывая приговор, судья постоянно повторяет название ролика, за который преследуют Яшина: «Путину готовят трибунал, ад встречает Жириновского, Хинштейн строчит доносы».

Суд также признал допустимой лингвистическую экспертизу, проведённую экспертом-подполковником юстиции. Горюнова не приняла доводы экспертов, которых вызвали адвокаты Яшина, так как лингвистическая экспертиза обвинения выполнена в соответствии с требованиями закона. Судья заявила, что вина политика полностью доказана.

Реальное лишение свободы суд считает единственным возможным наказанием. Дополнительное наказание — нельзя администрировать сайты, потому что это связано с «совершением преступлением».

Судья Оксана Горюнова приговорила Илью Яшина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.