Евгений Пригожин потребовал от ФБР удалить с сайта информацию о себе

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют «поваром Путина», направил письменное обращение к директору Федерального Бюро Расследований с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов США за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, поскольку данное объявление является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства. Об этом сообщается в официальном ВК-паблике принадлежащей ему компании «Конкорд».

Пригожин потребовал удалить объявление ФБР о награде за данные о нем



https://t.co/CDtYAbQNMz — Интерфакс (@interfax_news) March 24, 2021



Ранее Пригожин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на президента США Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, главу ЦРУ Уильяма Бернса и министра юстиции Меррика Гарланда.



ФБР в конце февраля текущего года распространило сообщение о розыске 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и вмешательстве во внутренние дела страны. Среди людей, значащихся в списке, перечислен и Пригожин.

ФБР объявило в розыск приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина — за помощь в его поимке ведомство пообещало $250 тысяч. Бизнесмена и подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Сам он назвал это «охотой на ведьм»https://t.co/WJKzCjgx3c pic.twitter.com/7rFBftQAKr — It`s My Media (@itsmy_media) February 26, 2021

Бизнесмен заявил, что готов судиться с бюро, чтобы получить всю имеющуюся информацию о себе.



Суд округа Колумбия в марте 2020 года согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» по делу о вмешательстве в выборы США. Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к «чувствительной» информации об источниках и методах расследования.



По словам высокопоставленного представителя Минюста, «вместо того, чтобы пытаться защитить себя, «Конкорд» использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству». «Конкорд» целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы», — сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.



Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против «Конкорда», были ложными.

С бизнесменом связывают так называемую «фабрику троллей» — Агентство интернет-исследований. По сведениям журналистов-расследователей, а также по признаниям бывших сотрудников «фабрики», агентство занимается продвижением провластных нарративов в интернете, формированием общественного мнения, дискредитацией российской оппозиции и дезинформацией.

Самый громкий скандал, связанный с «пригожинскими троллями» — выборы в США. В документе, подготовленном в 2018 году по результатам расследования аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, утверждалось, что активная работа Агентства на западных интернет-ресурсах началась в 2014 году. В преддверии выборов президента США 2016 года Агентство разжигало внутриполитические конфликты и пыталось вызвать раскол в американском обществе. После этого против Пригожина и его бизнеса американскими властями стали вводиться санкции, затем сам он был объявлен в розыск по линии ФБР.