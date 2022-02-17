Московские власти запустят приложение для контроля криминогенной обстановки

ГКУ «Информационный город», подведомственный департаменту информационных технологий Москвы, заключил контракт с «КАМА Технологии» на разработку мобильного приложения «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки в столице, свидетельствуют данные портала госзакупок, на которые обратил внимание «Ъ».

Исполнитель за 158 млн рублей должен доработать «Информационно-аналитическую систему мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности». Работы по контракту должны быть завершены в течение 190 дней с момента заключения.

Согласно техническому заданию, приложение «Сводка» предназначено для автоматизации предоставления департаменту интерфейса для онлайн-мониторинга обстановки в Москве и статистических отчетов об уровне общественной безопасности. Программу будут использовать органы исполнительной власти.

В техзаданиии перечислены и другие предполагаемые функции приложения, в том числе:

формирование реестра инцидентов в виде кратких карточек со статистикой и возможностью оперативного контроля за ними;

отображение на интерактивной карте камер видеонаблюдения в виде маркера и возможность просмотра их видеопотока;

формирование суточных докладов.

В приложении будут использоваться данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые помогут отслеживать происшествия на карте. Их можно будет распределять по различным параметрам. Также система будет собирать данные «Яндекс Wordstat» и Google Trends, которые отслеживают интерес пользователей к конкретным темам.

Отмечается, что приложение будет предоставлять деперсонифицированную информацию, «если иное не предусмотрено действующим законодательством».

Выигравшая контракт на разработку «Сводки» компания «Кама технологии» основана в 2016 году. Она занимается разработкой заказного программного обеспечения, сообщается на её сайте.

Опасаться того, что власти смогут использовать персональные данные о запросах конкретных пользователей в поисковиках, скорее не стоит, считают опрошенных «Ъ» эксперты. «Яндекс Wordstat» и Google Trends выдают обезличенную информацию, она собирается из поисковой выдачи, пользователи могут быть не авторизованы в поисковике, объяснил адвокат, глава Saunin Law Practice Андрей Саунин.

На основе данных этих систем можно придумать модель, в которой определенные типы запросов будут отслеживаться, и затем правоохранители смогут на них реагировать, полагает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян:

«Эффективность будет зависеть от частоты отслеживаемых запросов — чем реже вводится тот или иной запрос, тем хуже модель будет работать».

«Важнее не получение данных государством из коммерческих систем, а раскрытие данных государством, – считает директор АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин. – У правительства Москвы уже много лет существует система мониторинга преступности, использующая не только данные МВД, но и многие другие источники».

По его словам, нет никаких ограничений, кроме политических чтобы раскрывать эти данные с детальностью до района:

«А я точно знаю, что там возможно детальность и до улицы, и до блока в 500 метров. Если деньги налогоплательщиков тратятся на создание очередной системы измерения качества жизни граждан, то и эти данные должны быть открыты. А общественное и коммерческое применение им найдётся — есть много сервисов, которые знают, как положить их на карту и создать востребованных гражданами продукты».

«Данные о качестве жизни должны быть общедоступны — это данные о преступности, качестве здравоохранения, образования, состояния окружающей среды, инфраструктуре и многое другое», – подытоживает Иван Бегтин.