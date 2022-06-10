«Литрес» отказался продавать книгу Олега Кашина «Приморские партизаны»

Сервис электронных книг «Литрес» снял с продажи книгу «Приморские партизаны» известного российского журналиста Олега Кашина. Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале.

В теме письма, полученного журналистом, указано «Удаление книг иноагентов из Литреса», но в то же время, другие книги Кашина до сих пор доступны для приобретения на сайте сервиса, а упомянутой в письме уже нет, но в кэше Google ещё есть данные о ней.

В реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, Олег Кашин был внесён Минюстом в начале июня текущего года. Вместе с ним в этом списке оказались журналисты Алексей Пивоваров, Михаил Соколов, правозащитница Ирина Данилович, активистка Юлия Цветкова и политолог Николай Петров.

Олег Кашин — в прошлом сотрудник «Комсомольской правды», «Коммерсанта», «Известий». Сейчас журналист живёт за пределами России и проводит трансляции на YouTube. В ноябре 2010 года на него было совершено нападение. Кашин был жестоко избит двумя поджидавшими его неизвестными лицами возле своего дома на Пятницкой улице в Москве. В сентябре 2015 года Кашин опубликовал информацию, что дело о покушении на него раскрыто, двое подозреваемых в соучастии находятся под арестом, третий укрывается на территории Беларуси. Главным мотивом нападения считается профессиональная деятельность журналиста. Среди деятельности Кашина, предположительно спровоцировавшей нападение, называются публикации, описывающие конфликт вокруг Химкинского леса, конфликт с прокремлёвскими молодёжными организациями и конфликт с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.