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12 January 2022

Судебные приставы взыщут с Telegram ещё 11 млн рублей

Штрафы были наложены на мессенджер ещё в прошлом году по делу о неудалении запрещённой информации, в частности – о митингах в поддержку Навального.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела дела о принудительном взыскании 11 млн рублей штрафов с мессенджера Telegram. Это следует из банка данных ФССП.

На основании решения Таганского суда Москвы от 20 декабря прошлого года в отношении компании возбуждены три исполнительных производства о взыскании 5 млн, 2 млн и 4 млн рублей штрафов.

В декабре 2021 года Telegram оплатил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения шести дел о принудительном взыскании штрафов. В прошлом году Роскомнадзор составил на мессенджеры и социальные сети десятки протоколов за отказ удалять запрещенные материалы, связанные с протестами в поддержку политика Алексея Навального или выборами в Госдуму.

цензура 511-ФЗ Навальный штрафы Telegram мессенджеры 405-ФЗ ФССП суд митинги ст.13.41 исполнительное производство

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