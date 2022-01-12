Судебные приставы взыщут с Telegram ещё 11 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела дела о принудительном взыскании 11 млн рублей штрафов с мессенджера Telegram. Это следует из банка данных ФССП.

На основании решения Таганского суда Москвы от 20 декабря прошлого года в отношении компании возбуждены три исполнительных производства о взыскании 5 млн, 2 млн и 4 млн рублей штрафов.

В декабре 2021 года Telegram оплатил задолженность в 15 млн рублей после возбуждения шести дел о принудительном взыскании штрафов. В прошлом году Роскомнадзор составил на мессенджеры и социальные сети десятки протоколов за отказ удалять запрещенные материалы, связанные с протестами в поддержку политика Алексея Навального или выборами в Госдуму.