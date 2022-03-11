Принят закон о единых правилах онлайн-голосования и реестре физлиц-иноагентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Законопроект №40921-8 был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным в декабре 2021 года.

Онлайн-выборы можно будет проводить в целом в России и в регионах. Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.

Исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.

Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. Не смогут баллотироваться в президенты люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в ее отношении есть решение суда. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены – три года.

В законопроекте также предлагается вести единый реестр физлиц-иноагентов, заведовать которым будет Минюст. Если высказывания иностранных агентов есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.

Плашка должна занимать не менее 15 % от площади агитационного материала. Маркировка должна присутствовать и на подписных листах. Кроме того, агитация кандидатов-иноагентов должна будет дополнительно направляться в избирком.