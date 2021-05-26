Нет предела у беспредела — эксперты о «законе против ФБК»

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда.

В Сети законопроект №1165649-7 сразу получил неформальное название «закон против ФБК» (организация, признанная иностранным агентом), поскольку его внесение крайне «удачно» совпало с массированной кампанией против Навального, его сторонников и связанных с ним организаций.

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к деятельности объединений, признанных экстремистским или террористическим: их руководителям запретили избираться в течение 5, сотрудникам в течение 3 лет после вступления в силу решения судаhttps://t.co/xpDKsELSHw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 26, 2021

«Для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников – три года», - говорится на сайте Госдумы:

«При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности. Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете».

Уточнения, что именно будет считаться причастностью к экстремистской организации, появились ко второму чтению. Признаки причастности, в том числе высказывания в поддержку организации в интернете и перечисление ей денег, также появились в этот период.

Во время обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аналогичные законы существуют и в других странах мира. «Страны, которые думают о своём будущем, все эти решения для себя давно определили. Если мы действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это все может привести к плохим последствиям», — сказал он.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя законопроект, писал, что предложение депутатов угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования организациям, связанным с политиком.

Несколько депутатов на заседании во вторник выступили против законопроекта. Валерий Гартунг («Справедливая Россия») отметил, что поправки нарушают целый ряд статей Конституции РФ. Например, в 54-й статье говорится, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Между тем «закон против ФБК» предполагает наказание за участие в деятельности экстремистской организации в тот момент, когда она еще не была признана экстремистской.



Гартунг также обратил внимание на то, что для лишения граждан пассивного избирательного права не предполагается в суде доказывать их участие в работе экстремистской организации. По его мнению, тем самым нарушается статья 49 Конституции РФ о презумпции невиновности.



Член фракции КПРФ Юрий Синельщиков предупредил депутатов:

«Юристы говорят, что закон будет признан неконституционным, если Конституционный суд хоть минимально проявит волю к жизни».

Возможно, в ближайшее время удастся узнать, как поведет себя Конституционный суд, пишет DW — если закон примут, Любовь Соболь уже пообещала обжаловать его в этом органе.

Паническая боязнь конкуренции. Единороссы просто взяли и приняли закон о запрете участвовать в выборах всем, кто им не нравится. Этот закон неконституционный, он убивает будущее страны. На выборах должны быть представлены все, а решать должны избиратели. https://t.co/6fL5MoWWAQ — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 26, 2021

Журналист Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» также обратил внимание на несоответствие нового закона Конституции: «Фигня — вот, что это такое. Закон, который имеет обратную силу — это совершенно не конституционно. Не имеет никакого отношения вообще к самому понятию права».

В "закон против ФБК" внесут поправки, которые запретят баллотироваться на выборах всех уровней людям, "высказывавшимся в поддержку экстремистских организаций в интернете". Это, пожалуй, самое нелепое оформление политической диктатуры в истории. — Kirill Martynov (@kmartynov) May 21, 2021

Недавно российские правозащитники, журналисты и общественные деятели раскритиковали новый закон. Как говорится в открытом письме, опубликованном на сайте Эха Москвы, законопроект является «юридически абсурдным» и обладает обратной силой, что противоречит Конституции.

«Все уже привыкли к вводимым в российское законодательство неопределенным, „резиновым“ формулировкам, рассчитанным на произвольное и расширительное толкование. Новый законопроект выделяется даже на этом фоне», — уверены авторы послания. Среди них — представители правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом), политик Лев Шлосберг, правозащитник Лев Пономарев (признан в России «иностранным агентом»), а также ученые, преподаватели, писатели и активисты. Авторы письма призвали к открытому обсуждению законопроекта, который, по их мнению, «демонстративно подпирает основополагающие принципы Права» и ведет к прямому гражданскому противостоянию в России. Они подчеркнули, что законопроект в будущем будет использоваться, вероятно, не только против сторонников Алексея Навального, но и любого объединения, «неугодного властям или спецслужбам».

Сразу после принятия закона глава международной «Агоры» Павел Чиков провёл подробный анализ нововведений также отметив массу нарушений уже существующего законодательства, а также невнятности целого ряда положений:

«К иным лицам, причастным к деятельности, закон относит тех, в отношении которых суд установил факт предоставления денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Сюда относятся все, кто жертвовал деньги ФБК и штабам Навального. Это пункт вызывает основные вопросы — отдельной процедуры признания человека причастным к экстремистской деятельности (если это не уголовное дело) в России нет. Закон ее не вводит. Участие в деятельности экстремистской организации — это преступление. Осужденных за экстремизм и раньше к выборам не допускали. Возможно, в рамках дела ФБК прокуратура представит в суд список лиц, причастных к его деятельности, и таким образом определит круг лиц, которым будет запрещено выдвигаться на выборах. Но это очень криво, поскольку у каждого из списка есть право на защиту, на участие в этом процессе и на обжалование, т.к. его/ее права напрямую затрагиваются».

«Лица, причастные к деятельности экстремистской организации по решению суда, при этом в Перечень экстремистов Росфинмониторинга не попадают, — также отмечает он, — поскольку для этого нужно быть фигурантом уголовного дела. Тем самым возникает новое понятие «недоэкстремистов» — люди сотрудничали с законной зарегистрированной организацией, ее впоследствии суд признает экстремистской, они временно поражаются в избирательных правах, но в полной мере экстремистами (с блокировкой счетов, уголовным преследованием и прочими последствиями) не становятся».



«Нет предела у беспредела, конечно», — подытоживает Чиков.

«Это показывает как власть совсем не боится сторонников Алексея Навального. Конечно, это совершенно абсурдно и незаконно», — пишет политик, эколог, экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин.

По мнению координатора «Открытки», лидера партии «Объединённые демократы» Андрея Пивоварова, по новому закону могут посадить на шесть лет его или координаторов «прямо сейчас»:

«Специально под нас написали законопроект, ужесточающий ответственность за руководство и работу в “нежелательных” организациях. По этой выдуманной статье уже сидит в СИЗО Михаил Иосилевич, осуждены Анастасия Шевченко, Яна Антонова, Максим Верников. Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск».

«Наше единственное оружие сейчас — это публичность, так как власти только кичатся независимостью от общественного мнения. Грязные дела удобно делать тайком, хотя очень похоже, что даже софиты стали мало кого смущать. Если общество реагирует — власть начинает взвешивать, стоит ли давить дальше», — считает он.

С жёсткой критикой закона ещё при рассмотрении во втором чтении выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов:

«Уважаемые коллеги, я вам хочу напомнить одну вещь — в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, к основным понятиям, коих тут 12 перечислено, относятся следующие, я зачитываю — внимательно, пожалуйста, все послушайте: нарушение, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме, или нарушение тайны голосования, соединенное с насилием, либо угрозой его применения. Все, что вы сейчас делаете, все, кто сейчас голосует — как раз полностью попадают под это определение. Вы нарушаете избирательные права граждан и угрожаете насилием за то, что граждане будут добиваться осуществления своих прав, которые гарантированы им конституцией».

«Вот это все будете делать вы, и это будет уже считаться экстремистской деятельностью», — подытожил депутат.