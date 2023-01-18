Privacy Day 2023 — приватность в «дивном новом мире»

Международная конференция Privacy Day 2023 пройдет 27 января 2023 года в формате онлайн. Это мероприятие традиционно приурочено к Международному дню защиты данных и ставит своей целью включение русскоязычного сообщества по всему миру в обсуждение темы приватности и защиты информации.

Конференция этого года — уже пятое такое событие. Она ежегодно собирает вместе экспертов в сфере прайваси, специалистов в инфобезопасности, аналитиков данных, киберюристов, исследователей, правозащитников, представителей рынка Privacy Tech, основателей прайваси-стартапов, журналистов и общественных деятелей.

Главные темы этого года — утечки данных в России, Казахстане и странах СНГ, а также новые подходы к данным в условиях глобальных кризисов.

Первый трек («Бизнес») будет посвящен обсуждению крупнейших инцидентов, связанных с утечками данных как в России, так и в других странах. Эксперты обсудят их последствия, влияние утечек в одной стране на ситуацию с данными в другой, реакции компаний на инциденты. Кроме того, специалисты обсудят применяемые в таких случаях меры: обязательное уведомление пользователей, оборотные штрафы и прочие законодательные нововведения. В треке запланирована панельная дискуссия с участием спикеров из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Узбекистана.

Во втором треке («Общество») поднимаются проблемы в сфере приватности, с которыми общество столкнулось в непростой 2022 год: взломы государственных сервисов, сливы личных данных российских и украинских военных, поиск близких людей военных по социальным сетям с целью давления или вымогательства, фишинг, построенный на теме призыва, слежка за людьми по камерам во время мобилизации. Будет рассматриваться, как изменяются подходы в использовании и защите персональных данных в годы критических событий: военных действий, санкций, глобальных катастроф, а также почему участились инциденты и как все это отразилось на обществе. Специалисты обсудят дисбаланс между правами человека и интересами государства и корпораций на владение и использование персональных данных.

Третий трек («Технологии») посвящен проектам в области Privacy Tech. Несколько интервью с ведущими технологическими проектами, занимающимися темой приватности и доступом к информации, а также с евангелистом свободного интернета дадут понимание об актуальных вызовах и о том, как технологии и общество на них реагируют. Помимо этого будут презентованы новые проекты и стартапы, которые участвовали в акселераторе и инкубаторе Privacy Accelerator.

Международная конференция Privacy Day проводится с 2019 года. В ней принимали участие специалисты в области прайваси из России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Республики Беларусь, Германии и США. Партнёрами конференции выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, правозащитные и общественные организации, юридические ассоциации и СМИ.

В 2023 году конференция будет проходит в формате онлайн с трансляцией на YouTube. Участие в качестве слушателя доступно для всех пользователей без дополнительной регистрации и сбора персональных данных.