Выросла стоимость нелегального «пробива» информации о россиянах

Средняя стоимость услуг «пробива» от инсайдеров, работающих в компаниях разных отраслей, выросла в 2022 году на 22% по сравнению с 2021 годом, подсчитали аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Речь идёт о получении, например, информации о транзакциях, собственности и тайне переговоров граждан, отмечает «Ъ», который ознакомился с докладом. При этом темп роста стоимости снизился по сравнению с 2020–2021 годами, когда «пробив» дорожал более чем вдвое за год. В целом, по данным DLBI, с 2017 года рынок вырос в 7,5 раза.

Главное из доклада:

Всего на различных теневых площадках активно работают около 80 посредников, занимающиеся «пробивом».

Подавляющее большинство из них делают «пробивы» только по государственным структурам и мобильным операторам.

Средняя цена «пробива» по государственным базам данных остается на довольно низком уровне — 2 тыс. руб.

Средняя цена «пробива» абонентов операторов связи впервые превысила цену «банковского пробива» за счет роста почти на 60% и составила 27 тыс. руб.

Средняя цена «пробива» клиентов банков, стабильно росшая до 2021 года, в 2022 году незначительно снизилась и составила 25,4 тыс. руб.

Получение сведений об абонентах «Билайна», МТС и Tele2 подорожало вдвое или больше, а о клиентах «МегаФона» — почти не изменилось. Лидером стала МТС — 40 тыс. руб., за ней Tele2 и «МегаФон» — 28 тыс. и 25,5 тыс. руб. соответственно, а самым дешевым остается «Вымпелком» — 15 тыс. руб.



В «Вымпелкоме» «Ъ» заверили, что для недопущения подобных инцидентов усилили контроль доступа сотрудников к клиентским данным, «в том числе используется двухфакторная аутентификация, когда клиенты подтверждают предоставление доступа к своим данным и критичным операциям для сотрудников оператора». В МТС также утверждают, что принимают «строгие организационные меры и применяют современные аппаратно-программные средства, предотвращающие несанкционированный доступ к информации ограниченного доступа».



В Tele2 подорожание «пробива» объясняют тем, что в системе оператора процессы выявления и пресечения незаконного слива информации автоматизированы и «инциденты практически невозможны». В «МегаФоне» отказались от комментариев.

В 2021 году и ранее «пробив номера» телефона и подобные услуги стоили в несколько раз дешевле, говорит основатель Telegram-бота «Глаз бога» Евгений Антипов. По его мнению, сама по себе услуга начала терять ценность с ростом утечек различных баз данных. Ранее эксперты DLBI сообщали об утечке в сеть данных 75% россиян в 2022 году. «Ожидания же злоумышленников по своим заработкам меньше не стали, и, чтобы компенсировать отток клиентов, они начали поднимать цены»,— считает Антипов, отмечая также, что растет число посредников при получении информации, что сказывается на цене.