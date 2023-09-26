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26 September 2023

Опубликована новая версия документа о «Национальной базе генетической информации»

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 23 октября 2023 года

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) опубликовало для общественного обсуждения новый проект постановления о государственной информационной системе в области генетической информации «Национальная база генетической информации» (ГИС НБГИ).

Первая версия проекта была опубликована в мае. Тогда задачи по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС были возложены на ФБГУ НИЦ «Курчатовский институт», теперь же этим займётся Минобрнауки.

Цель создания системы — «обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных».

Задачами ГИС НБГИ являются:

  • хранение генетической информации по всему многообразию образцов;
  • паспортизация образцов;
  • обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных;
  • поиск генетической информации и её классификация;
  • предоставление доступа к вычислительной инфраструктуре для обработки и анализа генетических данных;
  • накопление данных, получаемых в ходе реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы.

Согласно проекту постановления, обладателем генетической информации будет являться Российская Федерация. Данные, содержащиеся в ГИС НБГИ, станут общедоступными, за исключением данных, представляющих коммерческую тайну, и персональных данных.

Публичное обсуждение проекта продлится до 23 октября 2023 года. Свой отзыв вы можете оставить на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в разделе «Ваши предложения» .

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