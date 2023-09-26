Опубликована новая версия документа о «Национальной базе генетической информации»

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) опубликовало для общественного обсуждения новый проект постановления о государственной информационной системе в области генетической информации «Национальная база генетической информации» (ГИС НБГИ).
Первая версия проекта была опубликована в мае. Тогда задачи по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС были возложены на ФБГУ НИЦ «Курчатовский институт», теперь же этим займётся Минобрнауки.
Цель создания системы — «обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных».
Задачами ГИС НБГИ являются:
Согласно проекту постановления, обладателем генетической информации будет являться Российская Федерация. Данные, содержащиеся в ГИС НБГИ, станут общедоступными, за исключением данных, представляющих коммерческую тайну, и персональных данных.
Публичное обсуждение проекта продлится до 23 октября 2023 года. Свой отзыв вы можете оставить на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в разделе «Ваши предложения» .
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