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4 March 2022

Госдума в первом чтении расширила доступ прокуратуры к персональным данным

Законопроект специально на интернет-пользователей не направлен, но может стать причиной излишнего сбора, так как ясности и предсказуемости в такой редакции нормы мало, говорят юристы.

Госдума в первом чтении одобрила расширение доступа прокуратуры к персональным данным. Сейчас закон разрешает ей получать и обрабатывать данные только для прокурорского надзора, с новым законом её права могут распространиться и на другие задачи, такие как сбор статистики о состоянии преступности и контроль за соблюдением госслужащими требований антикоррупционного законодательства.

«Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений», — заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона, по информации TJ:

  • имя, фамилия, отчество;

  • расовая, национальная принадлежность;

  • политические взгляды, религиозные или философские убеждения;

  • сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учёт в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
«Этот законопроект специально на интернет-пользователей не направлен, по существу дополнительных функций прокурору не даёт, но расширяет основания для сбора данных размытой формулировкой "в связи с осуществлением иных полномочий и функций...", которые могут быть предусмотрены законодательством (раньше было только в связи с осуществлением прокурорского надзора). Это может стать причиной излишнего сбора, так как ясности и предсказуемости в такой редакции нормы мало», — прокомментировала инициативу юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Правительство внесло законопроект в Госдуму ещё в ноябре 2021 года. Член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев тогда объяснил идею расширения тем, что в последнее время у прокуратуры появились и другие функции, которые, по словам эксперта, строго говоря, не относятся к прокурорскому надзору. 

 

 

персональные данные Екатерина Абашина Генпрокуратура

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