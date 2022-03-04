Госдума в первом чтении расширила доступ прокуратуры к персональным данным

Госдума в первом чтении одобрила расширение доступа прокуратуры к персональным данным. Сейчас закон разрешает ей получать и обрабатывать данные только для прокурорского надзора, с новым законом её права могут распространиться и на другие задачи, такие как сбор статистики о состоянии преступности и контроль за соблюдением госслужащими требований антикоррупционного законодательства.
«Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений», — заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона, по информации TJ:
имя, фамилия, отчество;
расовая, национальная принадлежность;
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
«Этот законопроект специально на интернет-пользователей не направлен, по существу дополнительных функций прокурору не даёт, но расширяет основания для сбора данных размытой формулировкой "в связи с осуществлением иных полномочий и функций...", которые могут быть предусмотрены законодательством (раньше было только в связи с осуществлением прокурорского надзора). Это может стать причиной излишнего сбора, так как ясности и предсказуемости в такой редакции нормы мало», — прокомментировала инициативу юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.
Правительство внесло законопроект в Госдуму ещё в ноябре 2021 года. Член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев тогда объяснил идею расширения тем, что в последнее время у прокуратуры появились и другие функции, которые, по словам эксперта, строго говоря, не относятся к прокурорскому надзору.
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