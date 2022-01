Как отключить прослушку голосовых команд на устройствах Amazon, Google и Apple

Amazon

Управлять голосовыми сообщениями в приложении Alexa можно, перейдя в «Настройки» > «Конфиденциальность Alexa» > «Управление данными Alexa». Там нажмите «Выбрать, как долго сохранять записи» > «Не сохранять записи» > «Подтвердить».

Settings > Alexa Privacy > Manage Your Alexa Data > Choose How Long to Save Recordings > Don't Save Recordings > Confirm

Google

Google приостановил прослушивание аудиозаписей со стороны своих сотрудников. Однако на всякий случай можно выставить дополнительные параметры защиты в настройках.

На компьютере перейдите в myactivity.google.com, нажмите «Настройки» в левом верхнем углу, затем — «Управление активностью». Далее снимите флажок с надписи «Включать аудиозаписи», чтобы Google не связывал голосовые записи с вашим аккаунтом.

Myactivity.google.com > Settings Bars > Click Activity Controls > Include Audio Recordings

В мобильном же приложении Google Home нужно выбрать значок своего профиля > «Моя активность» > «Сохранение активности». Выключите там создание аудиозаписей.

Profile Icon > My Activity > Saving Activity > Audio Recordings

Apple

В 2019 году Apple объявила, что больше не будет прослушивать записи Siri без вашего разрешения. Если вы хотите отозвать данное разрешение, перейдите в iPhone в «Настройки > «Конфиденциальность» > «Аналитика и улучшения» и отключите «Улучшение Siri и диктовки».

iPhone's Settings > Privacy > Analytics and Improvements > turn off Improve Siri & Dictation

Вы также можете нажать «Настройки» > «Siri и поиск». Выключите прослушивание «Привет, Сири».

Settings > Siri & Search > «Hey Siri»

Как удалить голосовые записи с Alexa, Siri и Google

Amazon

Amazon предлагает три команды Alexa, которые позволят удалить ваши голосовые записи:

– «Алекса, удали всё, что я сказал(а) сегодня»;

– «Алекса, удали то, что я только что сказал(а)»;

– «Алекса, удали всё, что я когда-либо говорил(а)».

Если вы хотите удалить всю свою историю вручную, откройте приложение Alexa и перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность Alexa» > «Просмотреть историю голоса». Затем нажмите на стрелку, направленную вниз, рядом с «Дисплеем», а потом на стрелку рядом с «Фильтровать по дате». Далее кликните «Вся история» > «Удалить все мои записи».

Settings > Alexa Privacy > Review Voice History > Displaying > Filter By Date > All History > Delete All My Recordings

Google

Для удаления истории голосовых команд, перейдите на myaccount.google.com > Данные и персонализация > Активность приложений и веб-поиска > Управление активностью. Далее кликните меню из трёх точек в верхней части экрана > Удалить активность (за всё время, последний час, последний день). Нажмите «Удалить».

Myaccount.google.com > Data and Personalization > Web & App Activity > Manage Activity > the three stacked dots menu at the top of the screen > Delete Activity > Delete

Вы также можете попросить Google удалить историю голосовых команд, просто сказав: «Эй, Google, удали всё, что я только что сказал(а)».

Apple

Функция, включенная в предыдущее обновление ISO, позволяет удалять все ваши записи. На iPhone, iPad или iPod touch откройте «Настройки» > «Siri и поиск» > «История Siri и диктовки» > «Удалить историю Siri и диктовки».

Settings > Siri & Search > Siri & Dictation History > Delete Siri & Dictation History

На HomePod перейдите в настройки домашнего модуля в приложении «Главная» и нажмите «История Siri». Затем нажмите «Удалить историю Siri».

Settings > Siri History > Delete Siri History

Оригинал