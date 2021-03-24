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March 24, 2021, 9:33 a.m.

ProtonVPN: Apple блокирует обновление приложения на фоне беспорядков в Мьянме

Несколько дней назад в ООН посоветовали гражданам этой страны использовать продукты Proton на фоне протестов, вспыхнувших после военного переворота.

ProtonVPN сообщает, что Apple блокирует обновления приложения для iOS из-за описания в App Store. В частности, корпорация заявляет, что следующий отрывок из описания приложения нарушает правила онлайн-магазина: «Будь то вызов правительствам, просвещение общественности или обучение журналистов, мы давно помогаем в обеспечении свободы в Интернете большому количеству людей по всему миру». 

В электронном письме к ProtonVPN Apple говорит, что данный текст нарушает п.5.4. руководства для разработчиков. Теперь ProtonVPN должен решить эту проблему, чтобы в итоге приложение не побуждало пользователей обходить географические ограничения или лимиты по контенту. Кроме того, п.5.4 запрещает приложения, которые «нарушают местные законы».

Ранее в марте Организация Объединенных Наций посоветовала жителям Мьянмы использовать безопасные приложения для обмена сообщениями, такие как ProtonMail и Signal, в целях документирования и обмена информацией о «преступлениях против человечности» в стране. 

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, что вызвало протесты по всей стране. В ходе последовавших беспорядков военные приказали операторам связи заблокировать Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter и Instagram. Позднее также были заблокированы сайты тридцати новостных агентств Мьянмы, сайт по правам человека, приложение, предоставляющее информацию о коронавирусе, и «Википедия».

В Proton заявили, что люди используют не только ProtonMail, но и ProtonVPN для обхода блокировок:

«Народ Мьянмы также обратился к ProtonVPN, чтобы обходить блокировки, получать точную информацию, чтобы оставаться в безопасности, и сообщать об убийствах. В первые дни после переворота количество подписок на ProtonVPN в Мьянме резко возросло до 250 раз по сравнению с предыдущим среднесуточным показателем».

Это уже не первый случай, когда Apple подвергает цензуре VPN-сервисы. В 2017 году компания удалила VPN-приложения из китайского App Store под давлением правительства. В корпорации тогда заявили, что компания действует в соответствии с местными законами.

ProtonMail в прошлом уже критиковал политику App Store. Он также состоит в Коалиции за справедливость для приложений, которая объединяет разработчиков, выступающих против определённых политик App Store.

О том, как выбрать VPN, читайте в наших карточках, а выбирайте их вот здесь.

Мьянма Apple App Store блокировки ProtonVPN

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