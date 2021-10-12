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12 октября 2021

Психологи дадут оценку сериалу «Игра в кальмара»

С такой просьбой к экспертам обратилась «Лига безопасного интернета», в которой обеспокоены тем, что у молодёжи может возникнуть соблазн повторить некоторые сцены.
Источник: kino-teatr.ru

«Лига безопасного интернета» в ответ на обращения родителей попросила экспертов-психологов дать оценку cериалу Netflix «Игра в кальмара». Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина. По её словам, это не единственный релиз на Netflix, который вызвал у неё вопросы.

«Основная проблема — даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — написала она. 

Мизулина заявила, что тревогу вызывает то, что «все убийства в фильме поданы настолько легко и непринуждённо, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление». По её мнению, у молодёжи может возникнуть соблазн повторить сцены сериала:

«Миллионы пользователей Tik Tok (и  в России тоже) примеряют образы героев сериала, придумывают мемы и различные челленджи и играют в сахарные соты. Игра с леденцом «Дальгона» стала настоящим хитом в соцсетях».

Пока психологи не сделали заключение, обращений в правоохранительные органы и Роскомнадзор со стороны организации не было, акцентирует Мизулина.   

 

 

«Игра в кальмара» (Squid Game) представляет собой остросюжетный триллер, в котором группа людей в рамках социального эксперимента борется друг с другом на секретном острове за приз в 40 млн долл. и заодно — за жизнь. Задача участников — пройти шесть детских игр. Победитель получает денежный приз, а проигравшие погибают. Сбежать с острова не получится: за участниками следят камеры и вооружённый персонал в масках. Режиссёр Хван Дон-хёк описал произведение как «аллегорию на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде». 

Сериал вышел на Netflix 17 сентября и за 10 дней занял первые места в 90 странах, в том числе в США, Канаде, Мексике и Бразилии (ключевых для сервиса регионах). В TikTok видео о сериале собрали в сумме 11,1 млрд просмотров. В роликах пользователи повторяют первую и вторую игры. Из-за популярности «Игры в кальмара» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал на Netflix в суд, чтобы компания оплатила расходы по причине увеличения трафика сети и ремонтных работ.

 

 

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