Психологи дадут оценку сериалу «Игра в кальмара»

«Лига безопасного интернета» в ответ на обращения родителей попросила экспертов-психологов дать оценку cериалу Netflix «Игра в кальмара». Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина. По её словам, это не единственный релиз на Netflix, который вызвал у неё вопросы.

«Основная проблема — даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — написала она.

Мизулина заявила, что тревогу вызывает то, что «все убийства в фильме поданы настолько легко и непринуждённо, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление». По её мнению, у молодёжи может возникнуть соблазн повторить сцены сериала:

«Миллионы пользователей Tik Tok (и в России тоже) примеряют образы героев сериала, придумывают мемы и различные челленджи и играют в сахарные соты. Игра с леденцом «Дальгона» стала настоящим хитом в соцсетях».

Пока психологи не сделали заключение, обращений в правоохранительные органы и Роскомнадзор со стороны организации не было, акцентирует Мизулина.

BadComedian назвал «хайпом» интерес «Лиги безопасного интернета» к сериалу «Игра в кальмара» #новости https://t.co/EIksmlMy8c — Эксклюзив (@GazetaRu_Extra) October 12, 2021

«Игра в кальмара» (Squid Game) представляет собой остросюжетный триллер, в котором группа людей в рамках социального эксперимента борется друг с другом на секретном острове за приз в 40 млн долл. и заодно — за жизнь. Задача участников — пройти шесть детских игр. Победитель получает денежный приз, а проигравшие погибают. Сбежать с острова не получится: за участниками следят камеры и вооружённый персонал в масках. Режиссёр Хван Дон-хёк описал произведение как «аллегорию на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде».

Сериал вышел на Netflix 17 сентября и за 10 дней занял первые места в 90 странах, в том числе в США, Канаде, Мексике и Бразилии (ключевых для сервиса регионах). В TikTok видео о сериале собрали в сумме 11,1 млрд просмотров. В роликах пользователи повторяют первую и вторую игры. Из-за популярности «Игры в кальмара» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал на Netflix в суд, чтобы компания оплатила расходы по причине увеличения трафика сети и ремонтных работ.