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13 ноября 2021

Путин выступил за госзащиту аватаров россиян в метавселенных

Но при этом Президент подчеркнул, что «сбегать туда из реального мира» не стоит, а лишь использовать для общения и учёбы.

Защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, сообщает РБК:

«Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных».

Путин рассказал, что термин «метавселенная», придуманный 30 лет назад, предполагает, что в этом пространстве люди спасаются от реальности, которая полна недостатков.

«Такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня. Думаю, что по этому пути точно не нужно идти», — сказал он, поэтому в настоящее время лучше использовать понятие метавселенная для дистанционного общения и обучения.

Кроме того, Президент обратил внимание, что при использовании киберпространства возникают вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, а также противодействия манипуляциями с предпочтениями и поступками граждан.

 

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