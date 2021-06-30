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30 June 2021

Путин: «В России не намерены блокировать иностранные соцсети»

При этом, по его словам, зарубежные платформы должны открывать свои юрлица в России и взаимодействовать с регуляторами, иначе их работу станут замедлять.

Российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети, заявил Президент России Владимир Путин. Однако он отметил, что в отношениях с владеющими ими компаниями «есть проблемы»: эти компании игнорируют законы и требования регуляторов. Иностранные платформы должны открывать свои юрлица в России и взаимодействовать с регуляторами, в противном случае их работу станут замедлять. Очевидно, глава государства намекал на принятый Госдумой закон о «филиалах-заложниках» иностранных IT-компаний.

По словам Президента, претензии российских властей по части распространения детской порнографии, инструкций по суициду или изготовления коктейлей Молотова игнорируются иностранными соцсетями.

Также на «прямой линии» глава государства обосновал отсутствие плана блокировать зарубежные платформы новыми техническими способами воздействия, например - замедлением, которое было применено к Twitter.

Неясно, что имел в виду Путин относительно популярного мессенджера, но, возможно, просто оговорился, на самом деле подразумевая всё тот же Twitter.

 

Президент России не в первый раз делает заявления, которые либо часто расходятся с дальнейшими реалиями. Глава государства с каждым годом становится всё ближе к утверждению о необходимости введения всё более жёстких ограничений, меняя риторику от «умеренно либеральной» к всё более «охранительной» или даже «изоляционистской». Так, в 2019 году он заявил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. В 2018 году он выступил против анонимности, а за высказывания в Сети пообещал не наказывать в духе «37 года»: 

«Неизвестно, кто за никнеймами прячется. Но сейчас же не 37-й год, правильно? Что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. «Чёрный воронок» за тобой завтра не приедет. Совершенно очевидная вещь. Что прятаться-то?».

В 2017-ом Путин призвал активнее импортозамещаться и повысить безопасность российского сегмента интернета, не ограничивая пользователей в правах.

Между тем в одном только в 2021 году в Совете Федерации призвали к временной или постоянной блокировке соцсетей за призывы к не санкционированным властями акциям протеста. Источниками распространения подобных призывов сенаторы тогда сочли такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

Весной в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях в связи с неудалением информации, которая якобы побуждала подростков участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Кроме того, Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter. 

В июне Госдума приняла закон «о приземлении» IT-гигантов, по которому иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

 

В 2019 году пользователи заметили, некоторые трансляции на YouTube набрали больше дизлайков, чем лайков. В этом году Первый канал отключил на YouTube показ счетчиков лайков/дизлайков в трансляции «Прямой линии».

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