Путин: «В России не намерены блокировать иностранные соцсети»

Российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети, заявил Президент России Владимир Путин. Однако он отметил, что в отношениях с владеющими ими компаниями «есть проблемы»: эти компании игнорируют законы и требования регуляторов. Иностранные платформы должны открывать свои юрлица в России и взаимодействовать с регуляторами, в противном случае их работу станут замедлять. Очевидно, глава государства намекал на принятый Госдумой закон о «филиалах-заложниках» иностранных IT-компаний. По словам Президента, претензии российских властей по части распространения детской порнографии, инструкций по суициду или изготовления коктейлей Молотова игнорируются иностранными соцсетями.

Отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского о возможных блокировках соцсетей, Путин опять, как на женевской пресс-конференции, говорит про коктейли Молотова. — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 30, 2021

Также на «прямой линии» глава государства обосновал отсутствие плана блокировать зарубежные платформы новыми техническими способами воздействия, например - замедлением, которое было применено к Twitter.

❗️У нас нет планов кого-либо закрывать, есть различные технические способы, например, замедление. С Telegram ведь договорились, работает же, все нормально — Путин о блокировке зарубежных соцсетей. — РБК (@ru_rbc) June 30, 2021 Неясно, что имел в виду Путин относительно популярного мессенджера, но, возможно, просто оговорился, на самом деле подразумевая всё тот же Twitter. Президент России не в первый раз делает заявления, которые либо часто расходятся с дальнейшими реалиями. Глава государства с каждым годом становится всё ближе к утверждению о необходимости введения всё более жёстких ограничений, меняя риторику от «умеренно либеральной» к всё более «охранительной» или даже «изоляционистской». Так, в 2019 году он заявил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. В 2018 году он выступил против анонимности, а за высказывания в Сети пообещал не наказывать в духе «37 года»: «Неизвестно, кто за никнеймами прячется. Но сейчас же не 37-й год, правильно? Что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. «Чёрный воронок» за тобой завтра не приедет. Совершенно очевидная вещь. Что прятаться-то?». В 2017-ом Путин призвал активнее импортозамещаться и повысить безопасность российского сегмента интернета, не ограничивая пользователей в правах. Между тем в одном только в 2021 году в Совете Федерации призвали к временной или постоянной блокировке соцсетей за призывы к не санкционированным властями акциям протеста. Источниками распространения подобных призывов сенаторы тогда сочли такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.