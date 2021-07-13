Власти Ставрополья закупают систему SMS-оповещения прошедших COVID-тестирование граждан

В Ставропольском крае, где в связи с новой волной пандемии коронавируса COVID-19, были введены не самые жёсткие карантинные меры, краевой Центр информационных технологий разместил на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по СМС-оповещению о проведенных тестах лицам, не зарегистрированным на портале государственных услуг по системе QR-кодирования для обеспечения нужд Ставропольского края». Стоимость закупки — 2 миллиона рублей.

Очевидно, речь идёт о системе, схожей на ту, которая применялась в регионе осенью и зимой прошлого года. Тогда тоже были введены QR-пропуска, которые автоматизированным пользователями портала «Госуслуги» приходили в личный кабинет. Тем же, кто не зарегистрирован на сайте, на входе в заведение надо будет отсканировать QR-код, ввести свой номер телефона и получить СМС-подтверждение — это и было пропуском, проверка которого лежала на сотрудниках заведения.

Как следует из задания, объём оказываемых услуг не определён, а срок оказания — до 31.12.2021 г.



Предоставление услуг должно осуществляться на всей территории РФ, в том числе — с привлечениемс третьих лиц/роуминговых партнёров. Текстовое сообщение должно содержать информацию об отправителе (нейминг) в текстовом виде (согласовывается после заключения Контракта); пропускная способность канала — не менее 5 смс/сек.



«Должна соблюдаться конфиденциальность информации передаваемой Заказчиком конечным получателям через Интерфейс Исполнителя, все номера телефонов конечных получателей, на которые Заказчик передает СМС-сообщения, объем и трафик передачи СМС-сообщений между Заказчиком и конечным получателем через Интерфейс Исполнителя», — также сказано в документации к закупке.



Окончание подачи заявок — 20.07.2021 г.



Мы проследим за изменениями в данном тендере, либо вы сами можете сделать это, воспользовавшись порталом по общественному мониторингу госзакупок.