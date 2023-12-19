Площадки рэп-баттлов начали массово удалять видео с YouTube

Площадки BRP Battle, RBL, Versus Battle, #STRELASPB, Триплет, SIBEARIAN CROOVE, INDE Battle, СЛОВО ЕКБ и SLOVOproject стали удалять видео с рэп-баттлами из общего доступа.



«Мы временно скрыли все наши баттлы на проверку сомнительного контента и строк. Мы отсмотрим их, и будем возвращать по мере проверки, возможно с некоторой цензурой. Выход новых баттлов, к сожалению, задержится», — пояснила площадка Siberian Groove из Новосибирска.



На днях Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовных дел по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) против баттл-рэперов Ислама Закирова и Шерафгана Шарипова. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Закирова.



Закиров во время выступления на московской баттл-площадке BRP Battle в одном из своих панчлайнов сказал: «Я <бью> по беременной русской — это превентивный удар».



Шарипов, выступая на площадке «Кубок МЦ», сказал своему сопернику с длинными волосами: «Я не могу понять, это чо за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Это была отсылка к июльскому нападению в Подмосковье.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал проверить площадки, на которых проводились мероприятия с участием Закирова и Шарипова.