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19 December 2023

Площадки рэп-баттлов начали массово удалять видео с YouTube

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Началось это после того, как Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух рэперов, обвинив их в разжигании межнациональной розни.
Фото: cetre.ru

Площадки BRP Battle, RBL, Versus Battle,  #STRELASPB, Триплет, SIBEARIAN CROOVE, INDE Battle, СЛОВО ЕКБ и SLOVOproject стали удалять видео с рэп-баттлами из общего доступа.

«Мы временно скрыли все наши баттлы на проверку сомнительного контента и строк. Мы отсмотрим их, и будем возвращать по мере проверки, возможно с некоторой цензурой. Выход новых баттлов, к сожалению, задержится», — пояснила площадка Siberian Groove из Новосибирска.

На днях Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовных дел по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) против баттл-рэперов Ислама Закирова и Шерафгана Шарипова. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Закирова.

Закиров во время выступления на московской баттл-площадке BRP Battle в одном из своих панчлайнов сказал: «Я <бью> по беременной русской — это превентивный удар».

Шарипов, выступая на площадке «Кубок МЦ», сказал своему сопернику с длинными волосами: «Я не могу понять, это чо за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Это была отсылка к июльскому нападению в Подмосковье.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал проверить площадки, на которых проводились мероприятия с участием Закирова и Шарипова.

цензура ст.282 разжигание Следственный комитет рэперы рэп-баттлы

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