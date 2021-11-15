В школах Новокузнецка внедряют систему пропусков на основе распознавания лиц

Несколько школ Новокузнецка запустили пропускную систему на основе технологии распознавания лиц.

«Так, несколько школ в Центральном районе города уже оснащены биометрической системой по распознаванию лиц», — уточняет местное издание «Сибдепо».

Школьник подходит к монитору, его лицо отображается на табло, распознается и ребёнка автоматически турникет пропускает вперед.



«Мы подписывали документы и давали согласие на внедрение такой пропускной системы в школе. Очередей у нас нет, все прекрасно работает, по крайней мере табло есть, а дети проходят без проблем», — рассказала родительница одного из учащихся в школе №72. Такая же система, по словам родительницы, введена в школе №67, где учатся двое других её детей.



В школе №72 подтвердили, что система там внедрена, однако точно не сообщили, в рабочем ли она состоянии. «Сообщать кому-либо о том, как работает наша система безопасности, я не имею права», — пояснила изданию руководитель безопасности учебного заведения.



При этом ещё одно местное издание, "Ваш город", сообщило о том, что в соседней гимназии №62 из-за внедрения системы распознавания лиц на улице собралась огромная очередь из школьников. Ученики некоторое время были вынуждены стоять на морозе, так как турникет пропускал всех слишком долго. Издание уточняет - руководство школы сейчас специально проводит дополнительные тренировки по использованию системы распознавания лиц, чтобы таких казусов больше не возникало.

Напомним, "Роскомсвобода" считает, что пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать её нельзя. Поэтому мы предлагаем ввести мораторий на её применение.