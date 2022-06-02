Подмосковные власти внедряют систему распознавания силуэтов

Поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами (их названия не раскрываются) о внедрении системы распознавания силуэтов, которая позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий, рассказали «Ъ» в компании.

В NtechLab не уточнили, где кроме Подмосковья, будет задействована система, но пояснили, что ПО с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами сможет посчитать число посетителей, проанализировать их маршрут и т. д. Систему уже внедрили на 200 объектах — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медучреждениях.

Система уже работает на 200 городских объектах, включая парки, больницы и автобусные остановки https://t.co/120ObxRftR — Медиазона (@mediazzzona) June 2, 2022

ПО распознает силуэт, сохраняет данные в виде аналитических отчетов и таблиц, которые удаляются через установленное заказчиком время. Коммерческий директор компании Ирина Кривенкова пояснила, что система позволяет понять, какие объекты перегружены, а информацию с камер на автобусных остановках можно использовать, например, для планирования маршрутов.



Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев рассказал изданию, что современные технологии помогли усилить контроль за безопасностью людей и профилактикой преступлений. Доступ к данным системы могут получить сотрудники оперативно-розыскных служб, адвокаты по запросу человека, управляющие и страховые компании.



В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе установлено более 82 000 камер наблюдения, а в этом году планируется ввести еще 25. Не менее 20 000 подъездов хотят оборудовать камерами с функцией распознавания лиц. По данным мэрии, в Москве установлено 213 000 камер видеонаблюдения.

NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла $15 млн на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.