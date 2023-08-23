НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
23 August 2023

В Бишкеке потратят около 43 миллионов рублей на распознавание лиц

Деньги выделят на серверное оборудование, камеры видеонаблюдения и другие аппаратные устройства.

Мэрия Бишкека выделит и направит Главному управлению внутренних дел города 40 млн сомов (42 837 019 руб. по текущему курсу) для установки камер распознавания лиц. Обслуживать их будет МВД. 

Администрация города планирует закупить бортовые программно-аппаратные комплексы (с функцией идентификации людей и распознавания номеров транспортных средств) и комплектующие (перечень которых согласуется сторонами). По возможности деньги на приобретение новых камер и оборудования станут выделять и далее.

МВД обязуется обеспечить доступ к просмотру видеоматериалов и персональным данным лиц, допустившим административные правонарушения, уполномоченному органу мэрии в установленном законодательством порядке.

С июня в Кыргызстане работает система для идентификации лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. Первые видеокамеры с функцией распознавания лиц начали устанавливать в стране в 2019 году.

распознавание лиц персональные данные Кыргызстан видеонаблюдение

Похожие статьи

G20 анонсировала концепцию систем цифровой госинфраструктуры
Telegram, Twitch и Tinder оштрафуют за неисполнение российского законодательства о персданных
Утечка исходного кода «Яндекса» показала масштаб собираемых данных о пользователях
Верховный суд не признал электронную почту персональными данными
Бизнес раскритиковал законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности