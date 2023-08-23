В Бишкеке потратят около 43 миллионов рублей на распознавание лиц

Мэрия Бишкека выделит и направит Главному управлению внутренних дел города 40 млн сомов (42 837 019 руб. по текущему курсу) для установки камер распознавания лиц. Обслуживать их будет МВД.

Администрация города планирует закупить бортовые программно-аппаратные комплексы (с функцией идентификации людей и распознавания номеров транспортных средств) и комплектующие (перечень которых согласуется сторонами). По возможности деньги на приобретение новых камер и оборудования станут выделять и далее.

МВД обязуется обеспечить доступ к просмотру видеоматериалов и персональным данным лиц, допустившим административные правонарушения, уполномоченному органу мэрии в установленном законодательством порядке.

С июня в Кыргызстане работает система для идентификации лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. Первые видеокамеры с функцией распознавания лиц начали устанавливать в стране в 2019 году.