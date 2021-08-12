Дептранс Москвы: в июле с помощью системы распознавания лиц обнаружили 221 человека

Столичный депртанс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро «Сфера». С её помощью в июле обнаружили 221 человека, большинство из которых — люди в розыске, пойманные «умными» камерами в метро.

«Так, 25 июля на „Братиславской“ с помощью этой системы задержали человека, которого обвиняют в убийстве. Сотрудничество с правоохранительными органами и использование технологий — гарант спокойствия и безопасности пассажиров», — утверждают чиновники.

«Сфера» также предназначена для поиска пропавших без вести, которых в прошлом месяце было найдено 35 человек, из которых 12 — дети. В пресс-релизе ведомства говорится:

«Технология преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ. Если человек находится в розыске, система тут же оповестит полицию».

Все фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются на 100% анонимными, утверждают в столичном ведомстве, а данные хранятся в центре обработки информации, доступ к ним есть только у правоохранительных органов.

Несмотря на бравурные заявления столичного дептранса, к системам распознавания лиц, в частности — работающим в метро, достаточно большое количество вопросов. Во-первых, до сих пор нет чёткой правовой базы, регламентирующей их использование, во-вторых, нет чёткого контроля за работой таких систем со стороны общественности и высока вероятность утечек (что уже было доказано), в-третьих, немало фактов ошибочного срабатывания, и, наконец, всё чаще такие системы используются для злоупотреблений, например — для политических преследований. Поэтому «РосКомСвобода» по-прежнему настаивает на введении моратория на использование распознавания лиц в России, пока не будет выработана соответствующая правовая база. Мы призываем присоединиться к нашей кампании по временному запрету таких систем.