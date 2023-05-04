«Вы задержали меня, а теперь меня же спрашиваете, за что?»

«Меня задержали в три часа дня 22 августа.

Это был День флага, что особенно обидно, потому что, казалось бы, оптимистичное событие. Я даже отмечаю этот день, но сейчас всё сильно извратили, конечно.

Я возвращался с работы, мне нужно было заехать ещё в одно место. Спустился в метро, на перроне ко мне подошёл полицейский и попросил документы. Паспорта у меня не было, я показал социальную карту. Её забрали и предложили проследовать в опорный пункт полиции при метро.

Я спросил, на каком основании происходит задержание, но ответов не получил. Меня привели «аквариум», где начали оформлять, стуча по клавишам. В конце концов удалось выяснить, что задержание произошло в рамках некого городского мероприятия. Просидел в ОП при метро я примерно час, потом приехал наряд полиции из местного ОВД и забрал в отдел.

В отделе сидели ещё двое задержанных (по другому поводу). В ОВД я пробыл три часа — время, на которое могут задержать без предъявления обвинения, например, для установления личности. Время, которое я провёл в метро, никто не засчитал.

Сильно озадачило, что меня много раз спросили, не задержали ли меня в связи с акциями протеста. Я отвечал, что такие данные должны быть у них самих:

«Вы же задержали меня по какому-то основанию, а теперь меня же спрашиваете, за что задержали?»

В общем, на том и расстались с полицейскими. Примечательно, что они сфотографировали меня и взяли отпечатки пальцев, хотя это всё у полиции уже есть. Получается, у них одна рука не ведает, что творит другая, нет связи между частями.

👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?

Радует, что больше подобного не повторялось, в метро снова пока не останавливали».