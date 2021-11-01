«Артек» оборудуют системой распознавания лиц

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр „Артек“» разместило на сайте госзакупок тендер на «Поставку и монтаж системы видеонаблюдения и видеорегистрации».

Первым внимание на закупку обратил Telegram-канал «Можем объяснить».

Начальная цена контракта — 94 861 294,20 рублей.

Видеокамеры будут установлены на всей внутренней территории лагеря, включая спортивные залы, учебные классы, столовую и административные кабинеты. Система будет работать круглосуточно. Камеры будут оснащены функцией «четкого распознавания лиц» и отслеживания объектов.

При этом хранение информации с момента первого запуска системы должно осуществляться без временных ограничений.

Среди заявленных целей приобретения системы видеонаблюдения в «Артеке» указали обеспечение безопасности, контроль над сотрудниками и посетителями, а также «обнаружение саботажа» (позволяет детектировать: закрытие объектива камеры сторонним предметом, засветку и расфокусировку видеокамеры).

В техническом задании также сказано, что отображение видео с камер должно быть возможно на удаленных клиентах (телефон, планшет, компьютер). Также необходимо обеспечить просмотр аварийных событий и предупреждений при сработке аналитики системы, получение видеоверификации с места сработки аварийного сообщения через веб интерфейс и мобильное приложение.



Управление элементами системы должно осуществляться централизованно.



Исполнителю необходимо обеспечить оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последнего не менее одного месяца при максимальном разрешении со всех видеокамер в режиме реального времени в любое время суток, без прерывания записи; оперативный просмотр видеоинформации об обстановке внутри объекта и на прилегающей территории в реальном времени; сохранение интересующего фрагмента видеозаписи по сети на жестком диске АРМ оператора и т.п.



После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

Окончание подачи заявок — 08.11.2021 г.