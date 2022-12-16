«Роскомсвобода» предложила столичным депутатам ограничить использование распознавания лиц в Москве

В Московской городской Думе прошел круглый стол, посвященный оценке эффективности пятилетнего федерального эксперимента с системами распознавания лиц в Москве. Об этом сообщается на сайте партии «Яблоко».

Депутаты и эксперты обсудили, как оценить пользу (или вред) от тотального сбора биометрических данных, а также какие проблемы есть в работе системы и чем рискуют граждане. Сотрудники правовых и аналитических организаций представили свои доклады о показателях раскрываемости преступлений с использованием камер слежения, особенностях хранения данных и правовом регулировании использования информационных систем. Круглый стол был организован фракцией партии «Яблоко» в Московской городской Думе.

Модератором выступил руководитель фракции Максим Круглов.

В круглом столе участвовали:

Сергей Росс, основатель исследовательского центра «Коллективное действие»;

Дмитрий Серебренников, представитель Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге;

Никита Истомин, правовой аналитик общественной организации «Роскомсвобода»;

Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура»;

Владимир Валеев, специалист в области компьютерного зрения;

Андрей Шадриков, руководитель исследовательской группы «Вериграм»;

Саркис Дарбинян, руководитель административной и уголовной практики ООО «Центр цифровых прав»;

Даниил Недорезов, представитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы;

депутаты от фракций «Яблоко», КПРФ, «Справедливой России» и не входящие в депутатские объединения.

«Отметим, что приглашение на круглый стол проигнорировали чиновники профильных департаментов Москвы (кроме ЦОДД) и представители правоохранительных органов», – также подчёркивается на сайте «Яблока».

По словам Никиты Истомина, на встрече обсуждалась в целом оценка использования технологий искусственного интеллекта на территории города Москвы, но главный акцент делался на использовании технологий распознавания лиц (автоматического принятия решений, нейросети).

«Роскомсвобода» предложила депутатам Мосгордумы снова поднять вопрос об ограничении использования системы распознавания лиц на территории столицы и выйти с инициативой по такому ограничению в столичном парламенте. Присутствовавшие на встрече депутаты выразили свою готовность сделать это. Никита Истомин также рассказал нам, что:

«В контексте встречи мною был задан вопрос представителю ЦОДД: передаются ли изображения из базы данных ЦОДД в госорганы для распознавания лиц? Представитель ЦОДД ответил — насколько ему известно, нет».

По данным Сергея Росса, Москва занимает 13-е место в мире по количеству камер. Однако система за два года своего экспериментального существования не отрегулирована, имеет много недочетов как технического характера, так и правового. В частности, жители столицы не давали согласия на сбор их биометрических данных, а также на обработку их референтных изображений (изображений, по которым информационные системы сверяют данные с камер видеонаблюдения и которые берутся из неизвестных гражданам источников – сторонних баз данных, соцсетей и т.д.). На уровне Москвы нет единого стандарта точности совпадений с референтными изображениями, система дает погрешности, а потому материалы, передаваемые, например, в суд, не могут являться однозначным доказательством.



Фактически жители Москвы не знают, где, какими методами собираются их биометрические данные (речь идет уже не только об изображении, но и о записи голоса), как они хранятся и как обеспечивается их безопасность. Кроме того, теперь уже точно известно, что собранные без согласия биометрические данные могут использоваться для усиления репрессий в отношении несогласных с властью.



Также эксперты призвали депутатов до конца полномочий текущего созыва Московской городской Думы с трибуны дать оценку эксперименту, сроки которого подойдут к концу чуть позже окончания работы сегодняшнего состава парламентариев. Кроме того, важно получить от мэрии ответ на вопрос о том, почему такой опасный эксперимент проводится без активного согласия жителей столицы.



В завершении мероприятия депутат от «Яблока» Максим Круглов отметил, что перед депутатами, которые представляют интересы граждан перед властью, предстоит большая работа по проведению открытой общественной дискуссии.

Напомним, «Роскомсвобода» считает системы распознавания лиц технологиями двойного назначения, которые могут использоваться для давления на общество. По нашему мнению, массовое распознавание лиц должно быть запрещено до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность его использования для граждан. Мы требуем ввести мораторий на использование данной технологии, пока общество не получит гарантии прозрачности использования полученных с её помощью данных, а также контроля над применением распознавания лиц в целом.