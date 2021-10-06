Массовой видеослежкой на Сахалине займётся «Визирь»

Власти Сахалина выделили 60 млн рублей на систему видеонаблюдения с функцией распознания лиц и номеров автомобилей, сообщает «Можем объяснить» со ссылкой на размещённый на сайте госзакупок тендер.

В рамках развёртывания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будет приобретена система «Визирь», которая предназначена для распознавания лиц, оценки их пригодности к процедуре идентификации, формирования шаблонов и передачи их в подсистему обработки данных. Это совместная разработка компаний ЦРТ (Центр Речевых Технологий) и VisionLabs, работающих в экосистеме Сбера. «Визирь» может распознавать людей в капюшонах, очках и масках, правда, не более двух лиц одновременно.

Вероятность распознавания лица составляет не менее 70%. При этом время до формирования шаблона лица с момента появления человека на видео не превышает 5 секунд.

В тендере сказано, что функционально ПФДВ «Визирь» должна состоять из следующих компонентов:

• Компонент приема и обработки видеоизображения;

• Компонент детектирования лиц;

• Компонент оценки качества;

• Компонент построения шаблона лица.



Система должна обеспечивать детектирование лиц на полученном с камер видеоизображении в режиме реального времени.

В задачи «Визиря» также будет входить распознавание госномеров автомобилей.

Исполнитель организует центр обработки и хранения данных (ЦОХД) на территории Сахалинской области своими силами и средствами.

Окончание подачи заявок - 13.10.2021 г.

Видеонаблюдение будет установлено в Южно-Сахалинске и еще в ряде городов на острове. Заявленная цель — «повышение уровня предупреждения правонарушений и уровня обеспечения общественной безопасности в регионе».