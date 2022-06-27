«Учу своих детей, что бояться нельзя»

Программист Павел выражал свою позицию на странице во «ВКонтакте». Однажды его задержали в метро, применив технологии распознавания лиц, скорее всего, с использований фотографий из этой соцсети. Свою историю Павел рассказывает от первого лица:

«24 февраля я проснулся и не смог поверить в то, что произошло. Начавшаяся «спецоперация» повергла меня в шок. Первые два месяца не мог работать, только смотрел новости с утра до вечера. Смотрел, читал, слушал, смотрел, читал, слушал… Казалось, что заниматься чем-то другим странно, ведь случилось худшее.

Довольно быстро людей стали преследовать в соцсетях. Тем не менее я решил самоцензурой не заниматься и писать о том, что считаю нужным. Единственное, убрал фотографии из «ВКонтакте», чтобы никто не нашёл и не стал терроризировать меня и моих детей. Хотя номер телефона остался привязан к соцсети — ещё подумал, что мне позвонят, если будут искать. Но полиция выбрала другой метод.

Во «ВКонтакте» я выражал гражданскую позицию, а именно: репостил новости и излагал свою точку зрения на происходящее. «Друзей» у меня человек сто всего, но я подумал, что, может быть, как программист я более продвинут в плане получения информации, и потому решил делиться сведениями из независимых источников.

Отдельно меня задело появление автомобилей с буквой Z. Решил заняться темой и сделал сайт для базы данных об этих машинах. Цель базы – собрать на будущее информацию о тех, кто поддерживал происходящее, как вот собирают о военных по военным преступлениям, например. Убеждён, что, даже если эти люди не понимают, что делают, потом они должны задуматься. В базе собраны фотографии автомобилей с номерами и мест, где их заметили. Однако фотографий там немного, скорее всё это осталось на уровне идеи. (Сайт неживой — прим. ред).

Таким образом, у меня были посты во «ВКонтакте», комментарии под роликами из YouTube, и вот эта вот база автомобилей. В очередную пятницу я поехал к бывшей супруге за детьми, которых забираю на выходные. В метро меня задержал полицейский. Когда завели в «аквариум», я понял, что это не какая-нибудь ошибка.

Мне долго не говорили, за что задержали. Понимал, что зацепились за публикации, но не знал, за какую именно. В «аквариуме» меня продержали около трёх в часов. Потом сказали, что дело — о разжигании ненависти (ст. 20.3.3 ч.1 о дискредитации ВС РФ — прим. ред.).

Статью, как мне кажется, они придумали сразу (хотя могу ошибаться), но почему-то все люди в цепочке, с которыми я контактировал, как будто старались утаить от меня подробности до того, как им доставят конечную инструкцию. То ли это такая стратегия, то ли они действительно не владели полнотой информации.

Нашли меня через технологии видеонаблюдения и распознавания лиц. В базе полиции есть фото из паспорта, из «ВКонтакте», возможно, тоже. Но в целом не знаю, откуда фотографии, видел их мельком. Потом, в отделе полиции, впрочем, показывали фотографии-аватарки во «ВКонтакте», которые к моменту публикации поста, за который меня решили «наказать», были уже удалены.

Любопытно, что полицейские задержали меня не сразу, до этого пробивали ещё: видели, говорят, тебя в этой же куртке. По всей видимости у них хранится архив видеонаблюдения за какой-то период с камер с удобным поиском.

Я всегда понимал, что «Вконтакте» занимается слежкой, но не думал, что всё зашло так далеко. Полицейские говорили что-то вроде: «Ну что ж ты не знаешь, что мы постоянно мониторим эту соцсеть». А ещё: «Мой друг рассказывал, что ты там часто высказываешься слишком радикально». Также они мне напомнили, что я выложил пост про один из автомобилей с Z не в одной местной группе, а в двух. И из одной пост был сразу удалён администратором. Спрашивали, я сам удалил или админ. Из этого и делаю вывод, что инструментарий у них весьма широкий. Теперь я ушёл из этой соцсети вовсе.

А ещё полицейские приходили по адресу, где я проживал около года, перед тем как переехал в нынешнюю квартиру. Сказали, что им там никто не открыл. Вот этот адрес, даже не знаю, где нарыли.

В вечер задержания меня на электричке отвезли в ОВД в Раменском — в наручниках. Там не было человека, чтобы принять меня, поэтому я час-полтора сидел в легковой машине. Потом меня отвезли в другое отделение, ещё там просидел час. Затем вернули в первое ОВД и наконец оформили. В общей сложности я был задержан примерно на 8 часов.

Я учу своих детей, что бояться нельзя. Если все будут молчать, лучше не будет точно.

На благополучный исход дела не надеюсь, но хорошо, что хоть уголовку не шьют. А из России планирую уехать».

Дело комментирует юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин:

«Само по себе использование технологий распознавания в России не регламентировано, однако сбор и виды используемых доказательств не ограничен. Непосредственно из «ВКонтакте» правоохранители могли получить данные, скорее всего, двумя способами: автоматически, через парсинг данных, либо путём официального запроса к соцсети. А ещё, конечно, полицейский может зайти и посмотреть со своей странички, в случае если у интересующего его человека аккаунт относительно открытый. Проверить, какой способ выбрала полиция, нельзя. Правомерно и прозрачно получить данные можно, через запросы, но это сильно затормозит ход дела. При этом полиция должна формулировать запрос понятно и доступно, поэтому она ещё и теряет, скажем так, «свободу поиска». Так что, думаю, правоохранители избирают обычно более лёгкий способ, поэтому обычно в делах всё это скрывается а если что-то скрывают, то скрывают чаще всего нарушения закона».







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