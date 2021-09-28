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28 сентября 2021

Путин просит Госдуму ратифицировать соглашение стран СНГ о запросах персональных данных

Предметом запроса об оказании правовой помощи, кроме всего прочего, являются данные о недвижимости, обязанностях имущественного характера, о привлечении субъекта ПДн к уголовной или административной ответственности.

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную Думу соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными; документ №1256973-7 размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

 

 

Соглашение предоставляет правительствам стран Содружества возможность получения механизмов взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена ПДн. Из пояснительной записки следует, что предметом запроса на оказание правовой помощи могут стать следующие данные:

  • о наличии (отсутствии) гражданства сторон настоящего соглашения;
  • о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание) на территориях сторон настоящего соглашения;
  • о постановке на миграционный учёт или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства;
  • о выдаче виз, дающих право на въезд на территории сторон настоящего соглашения;
  • о недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях сторон настоящего соглашения;
  • об обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях сторон настоящего соглашения;
  • о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон настоящего соглашения;
  • о документах, удостоверяющих личность.

Запрос и ответ на него составляются в письменной форме на русском языке.

Обмениваться данными должны органы государственной власти сторон, уполномоченные решать вопросы, связанные с реализацией настоящего соглашения. При этом положения соглашения не ведут к возникновению у каких-либо физических и юридических лиц права получать информацию, подлежащую передаче в рамках соглашения. Запрашивающая сторона не передаёт третьим государствам, организациям и лицам без разрешения запрашиваемой стороны полученные от последней персональные данные.

В правовой помощи может быть отказано, если:

  • запрашиваемая сторона полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам стороны;

  • запрашиваемая сторона полагает, что запрос представлен в целях преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесён ущерб по любой из этих причин;

  • запрос не соответствует условиям соглашения.

Соглашение было подписано в декабре 2020 года в Москве. На оригинальном документе стоят подписи представителей Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства – участника Содружества Независимых Государств.

152-ФЗ 242-ФЗ персональные данные Владимир Путин СНГ ратификация

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