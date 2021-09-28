Путин просит Госдуму ратифицировать соглашение стран СНГ о запросах персональных данных

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную Думу соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными; документ №1256973-7 размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.
Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение СНГ о запросах персональных данныхhttps://t.co/IROf3nMhBB— Парламентская газета (@pnpru) September 28, 2021
Соглашение предоставляет правительствам стран Содружества возможность получения механизмов взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена ПДн. Из пояснительной записки следует, что предметом запроса на оказание правовой помощи могут стать следующие данные:
Запрос и ответ на него составляются в письменной форме на русском языке.
Обмениваться данными должны органы государственной власти сторон, уполномоченные решать вопросы, связанные с реализацией настоящего соглашения. При этом положения соглашения не ведут к возникновению у каких-либо физических и юридических лиц права получать информацию, подлежащую передаче в рамках соглашения. Запрашивающая сторона не передаёт третьим государствам, организациям и лицам без разрешения запрашиваемой стороны полученные от последней персональные данные.
В правовой помощи может быть отказано, если:
Соглашение было подписано в декабре 2020 года в Москве. На оригинальном документе стоят подписи представителей Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства – участника Содружества Независимых Государств.
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