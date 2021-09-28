Путин просит Госдуму ратифицировать соглашение стран СНГ о запросах персональных данных

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную Думу соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными; документ №1256973-7 размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение СНГ о запросах персональных данныхhttps://t.co/IROf3nMhBB — Парламентская газета (@pnpru) September 28, 2021

Соглашение предоставляет правительствам стран Содружества возможность получения механизмов взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена ПДн. Из пояснительной записки следует, что предметом запроса на оказание правовой помощи могут стать следующие данные:

о наличии (отсутствии) гражданства сторон настоящего соглашения;

о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание) на территориях сторон настоящего соглашения;

о постановке на миграционный учёт или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства;

о выдаче виз, дающих право на въезд на территории сторон настоящего соглашения;

о недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях сторон настоящего соглашения;

об обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях сторон настоящего соглашения;

о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон настоящего соглашения;

о документах, удостоверяющих личность.

Запрос и ответ на него составляются в письменной форме на русском языке.

Обмениваться данными должны органы государственной власти сторон, уполномоченные решать вопросы, связанные с реализацией настоящего соглашения. При этом положения соглашения не ведут к возникновению у каких-либо физических и юридических лиц права получать информацию, подлежащую передаче в рамках соглашения. Запрашивающая сторона не передаёт третьим государствам, организациям и лицам без разрешения запрашиваемой стороны полученные от последней персональные данные.

В правовой помощи может быть отказано, если:

запрашиваемая сторона полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам стороны;





запрашиваемая сторона полагает, что запрос представлен в целях преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесён ущерб по любой из этих причин;





запрос не соответствует условиям соглашения.

Соглашение было подписано в декабре 2020 года в Москве. На оригинальном документе стоят подписи представителей Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства – участника Содружества Независимых Государств.