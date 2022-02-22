Reddit: Россия за 2021 год требовала удалить материалы 32 раза

В 2021 году Reddit получил из России 32 запроса на удаление контента. Из них платформа удовлетворила 23 (72%). Россия входит по этому показателю в ТОП стран по числу поступивших за год государственных запросов.

В 2019 году Россия требовала ограничить доступ к информации на Reddit 36 раз.

В 2020 таких запросов было 89 (37 удовлетворены, 52 — нет).

Источник: Reddit

Всего в минувшем году сервису поступило 292 заявления от правоохранительных или государственных органов из разных стран. Это на 15% больше, чем в 2020 году. 90% запросов были не из США. Наибольшее число пришло из Великобритании, Индии, Австралии и России.

Компания также получила 187 юридических требований от частных лиц. Это на 8% больше по сравнению с прошлогодним показателем в 173 запроса. Весь контент сначала проверялся на соответствие Политике Reddit в отношении контента (Content Policy), а затем — на нарушения местного законодательства. Если контент противоречил законам страны, но соблюдал Политику платформы, Reddit ограничивал доступность информации в стране, где она считается незаконной. Сервис полностью или частично удовлетворил 53% таких запроса.

Источник: Reddit

Reddit блокировал контент, нарушающий Политику платформы, и по собственной инициативе.

Объём удалений модераторами вырос почти на 20% в 2021 году: со 148 137 254 до 175 860 440. За год администраторы платформы получили 79 009 апелляций, из них они удовлетворили 19,65%. Заблокированный контент содержал насилие, порнографию, язык вражды, манипулирование информацией и др.

Reddit также сообщает, что в 2021 году платформа получила 177 450 запросов по нарушению авторских прав, в которых сообщалось о 920 672 единицах контента. Это в два раза больше, чем в 2020 году (на 104%). И было удалено 665 898 единиц контента в ответ на эти уведомления.

Источник: Reddit

В 2021 году Reddit навсегда заблокировал 2813 пользователей и заблокировал 2625 субреддитов за нарушение авторских прав.