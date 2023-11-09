Законопроект об общедоступном реестре «злостных алиментщиков» принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении разработанный Минюстом законопроект №451178-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исполнительном производстве“» (в части создания реестра должников по алиментным обязательствам), которым предлагается сформировать реестр должников по алиментным обязательствам, где будет публиковаться информация о них в открытом доступе на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В реестр предлагается включать сведения о гражданах, привлечённых к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.



Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам.



Должника должны извещать в течение суток с момента включения сведений о нём в реестр и исключения таких сведений из указанного реестра.



В целях получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП должна организовать информационное взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования РФ – посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Фонд же предоставляет информацию для реестра в автоматическом режиме.



Как говорится в пояснительной записке, в 2022 году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось 1,6 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. Взыскано в пользу детей 47,6 миллиарда рублей. Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию на 1 января 2023 года составил 771,2 миллиона рублей. Количество неоконченных исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов, по состоянию на 1 января 2023 составило 153,8 миллиона.



Реестр создаётся для «действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей».



Порядок формирования и ведения реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, будет установлен при внесении изменений в приказ ФССП от 12 мая 2012 г. № 248 «Об утверждении Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде».



Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 270 дней после дня его официального опубликования.